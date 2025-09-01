Сколы, инфекции, аллергия: Стоматолог предупредила об опасности восточного метода чистки зубов

В последнее время в России становится популярным нетрадиционный способ чистки зубов, который возник на Ближнем Востоке. Там ещё с незапамятных времён поддерживали гигиену полости рта с помощью корешка мисвака. Сегодня многие решили, что этот метод способен полностью заменить традиционные зубную щётку и пасту, обратила внимание стоматолог Вероника Мелехова.

Она предупредила россиян об опасности такого подхода. Так, для использования мисвака как щётки необходимо разгрызать его, что может привести к механическому повреждению зубов или даже их расколу. Кроме того, как природный материал, мисвак может стать благоприятной средой для размножения бактерий, что увеличивает риск развития инфекций.

Также эксперт подчеркнула, что при чистке мисваком человек не получает тех преимуществ, которые даёт зубная паста, содержащая абразивные вещества, фториды и кальциевые соединения, укрепляющие эмаль. А ещё волокна палочки могут ломаться и застревать в межзубных промежутках, вызывая травмы и воспаление дёсен. Не исключена и возможность аллергической реакции на растительный материал.