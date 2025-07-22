Стоматолог объяснила, как больные зубы могут влиять на зачатие ребёнка

Перед планированием беременности женщине следует полностью проверить собственное здоровье, это касается и лечения зубов, так как даже безобидный кариес может перерасти в огромную проблему. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов РФ Мария Балакирева.

Когда планируется желанная беременность, и мама, и отец должны быть здоровыми, передавая всю свою энергию и часть своего здоровья своему будущему ребёнку. Поэтому, естественно, надо санировать и полость рта, и полностью проходить чекап всего своего организма. Мария Балакирева Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов РФ

По словам медика, тщательное обследование может помочь выявить заболевания, о которых сам человек мог и не подозревать. Она посоветовала санировать полость рта не только будущей маме, но и предполагаемому отцу, чтобы избежать возможных проблем у ребёнка, ведь инфекции во рту могут стать причиной других болезней. Врач предупредила, что, даже если зубы не болят, это не причина отказываться от посещения стоматолога до беременности, ведь именно во время вынашивания малыша все процессы в организме обостряются, а значит, и простой кариес может «сдетонировать».

Балакирева напомнила, что лечить зубы уже в период беременности — задача непростая, так как ряд манипуляций могут быть запрещены, чтобы не навредить плоду. Кроме того, анестезия не всегда разрешается гинекологами, для введения медпрепаратов стоматолог должен чётко понимать сроки беременности. Балакирева подчеркнула, что недолеченные зубы, пульпит, воспаление корней — это частые проблемы с полостью рта у беременных, которые обостряются в самый ненужный момент.

«Поэтому безалаберное отношение будущей мамы к себе, когда она ходит с таким гнилым ртом, даже не планируя своего будущего ребёнка, а у неё во рту уже целый букет неприятностей, приводит к плачевным последствиям. Поэтому надо всегда, беременна или нет, проводить санацию полости рта, следить за собой», — отметила врач.

По словам Балакиревой, есть смысл появляться у стоматолога каждые полгода. Тогда врач сможет обнаружить проблему на стадии её возникновения, а значит, лечение обойдётся меньшими деньгами. Если же ситуация с зубами совсем запущенная и плачевная, то это может стать причиной ненаступления беременности. К счастью, подобные случаи маловероятны, успокоила медик.