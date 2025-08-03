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3 августа, 17:33

Стоматолог объяснил, какие факторы влияют на цвет и состояние зубов

Стоматолог Давидян: На окрас зубов влияет наследственность

Пожелтевшие зубы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пожелтевшие зубы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На окрас зубов влияют различные факторы, в первую очередь наследственный. Так, у некоторых людей зубы изначально имеют тёмный оттенок, что не является проблемой, поскольку чем темнее твёрдая ткань зуба, тем он более прочный. Об этом рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.

Кроме того, зубы могут становиться жёлтыми из-за процесса оксигенации. По словам эксперта, когда они взаимодействуют с кислородом, происходит окисление на клеточном уровне. А ещё с возрастом может проявиться стирание эмали, после чего обнажается дентин. Именно поэтому у зрелых людей зубы зачастую выглядят достаточно жёлтыми. Однако современная стоматология успешно справляется с этими проблемами, пациентам могут провести отбеливание эмали, заключил собеседник радио Sputnik.

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Борис Эльфанд
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