Стоматолог объяснил, какие факторы влияют на цвет и состояние зубов

На окрас зубов влияют различные факторы, в первую очередь наследственный. Так, у некоторых людей зубы изначально имеют тёмный оттенок, что не является проблемой, поскольку чем темнее твёрдая ткань зуба, тем он более прочный. Об этом рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.

Кроме того, зубы могут становиться жёлтыми из-за процесса оксигенации. По словам эксперта, когда они взаимодействуют с кислородом, происходит окисление на клеточном уровне. А ещё с возрастом может проявиться стирание эмали, после чего обнажается дентин. Именно поэтому у зрелых людей зубы зачастую выглядят достаточно жёлтыми. Однако современная стоматология успешно справляется с этими проблемами, пациентам могут провести отбеливание эмали, заключил собеседник радио Sputnik.