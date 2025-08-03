Стоматолог объяснил, какие факторы влияют на цвет и состояние зубов
Стоматолог Давидян: На окрас зубов влияет наследственность
Пожелтевшие зубы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На окрас зубов влияют различные факторы, в первую очередь наследственный. Так, у некоторых людей зубы изначально имеют тёмный оттенок, что не является проблемой, поскольку чем темнее твёрдая ткань зуба, тем он более прочный. Об этом рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.
Кроме того, зубы могут становиться жёлтыми из-за процесса оксигенации. По словам эксперта, когда они взаимодействуют с кислородом, происходит окисление на клеточном уровне. А ещё с возрастом может проявиться стирание эмали, после чего обнажается дентин. Именно поэтому у зрелых людей зубы зачастую выглядят достаточно жёлтыми. Однако современная стоматология успешно справляется с этими проблемами, пациентам могут провести отбеливание эмали, заключил собеседник радио Sputnik.
Ранее стоматолог объяснила, как больные зубы могут влиять на зачатие ребёнка. Кроме того, Life.ru выяснил, за чей счёт россияне лечат зубы.