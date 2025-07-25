Кредит, страховка и займы: Life.ru выяснил, за чей счёт россияне лечат зубы

Подавляющее число жителей России оплачивают стоматологические услуги самостоятельно или прибегают к полисам обязательного и добровольного медицинского страхования — об этом заявили 88% участников опроса, проведённого Финансовым университетом при Правительстве РФ по заказу сети клиник «Будь Здоров» и страховой компании «Ингосстрах». Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

На оформление кредита или рассрочки для лечения и протезирования решались лишь 2% опрошенных. Значительно чаще россияне занимают деньги у знакомых (7%), чем обращаются за банковской помощью. Почти 70% респондентов предпочитают пользоваться бесплатной стоматологией в рамках полиса ОМС. Ещё 18% комбинируют государственные и частные услуги, а 4% полностью полагаются на платные клиники. При этом у 38% пациентов расходы на приём не превышают 3 тысяч рублей, тогда как 17% готовы тратить свыше 15 тысяч за визит.

Если говорить именно о сегменте частной медицины, то рост пациентов на платное лечение имеет чёткую тенденцию к увеличению. Люди выбирают частные клиники, так как ожидают получить высокий уровень сервиса, комфорта, индивидуальный подход; удобное расположение и график работы, удобство записи, отсутствие очередей Алексей Глуходед Заведующий отделением стоматологии клиники «Будь Здоров»

Директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина отметила, что включение стоматологии в полисы ДМС — стандарт для крупных работодателей. Расходы на лечение зубов могут достигать трети всех выплат по корпоративным договорам. При этом основную часть составляют процедуры, связанные с кариесом и его осложнениями.

Среди способов сократить траты на зубного врача наибольшей популярностью пользуются профилактические меры — их придерживаются 37% респондентов. Почти треть ориентируется на акции и специальные предложения, 28% продолжают обращаться в государственные учреждения. Лишь 4% рассматривают возможность лечения в другом регионе, где цены ниже.

На регулярный приём к стоматологу раз в год ходят 22% участников опроса, чаще — 12%. Остальные обращаются за помощью лишь при возникновении дискомфорта или боли. Самыми распространёнными причинами визитов остаются кариес и профилактические осмотры (44%), за ними следуют острые состояния (27%) и эстетические процедуры (17%).

Алексей Глуходед подчеркнул, что для сохранения здоровья полости рта важно посещать стоматолога не реже двух раз в год. Он также отметил распространение современных средств ухода — электрических щёток, ирригаторов и устройств с функцией контроля за качеством гигиены. В то же время домашние наборы для стоматологических манипуляций несут риски и требуют осторожного использования: вмешательство без участия врача может привести к повреждению эмали и дёсен.