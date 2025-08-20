«Разрушительный механизм»: Стоматолог раскрыл, когда в РФ запустят вакцинацию от кариеса
Стоматолог Шипков: Внедрение вакцин от кариеса в России остаётся делом будущего
Кариес представляет собой патологический процесс разрушения твёрдых тканей зуба, который чаще всего инициируется деятельностью микроорганизмов. Они образуют на поверхности зуба бактериальную плёнку (зубной налёт), выделяя кислоты. По словам врача-стоматолога с двадцатилетним практическим опытом Владимира Шипкова, постепенно эти кислоты разъедают эмаль и дентин, что приводит к развитию кариеса.
«Этот разрушительный механизм протекает практически бессимптомно, пока болезнь не достигнет критического уровня и не начнёт вызывать болевые ощущения либо более серьёзные последствия», — предупредил эксперт.
По данным ВОЗ, кариес занимает первое место среди заболеваний полости рта и поражает почти две трети населения планеты. Эксперт отметил, что первые попытки создания вакцин против кариеса были предприняты ещё в середине прошлого века. Тогда учёные исследовали возможность введения ослабленных штаммов патогенных бактерий с целью стимулировать иммунный ответ организма. Однако эти методы оказались неэффективными.
Со временем научные достижения позволили разработать новые подходы. В частности, появились технологии создания специальных антигенов — веществ, способных запускать целенаправленные реакции иммунной защиты организма против бактерий, вызывающих кариес. Несмотря на это, многие из этих инновационных идей оставались ограниченными рамками лабораторных исследований и не переходили в стадию клинических испытаний.
В настоящее время учёные продолжают работу по созданию вакцин нового поколения. Некоторые предварительные медицинские исследования показывают обнадёживающие результаты. Однако существуют объективные причины, мешающие широкому распространению таких вакцин среди населения.
Несмотря на значительный прогресс науки, внедрение профилактических вакцин против кариеса остаётся делом будущего. Даже при наличии новых технологий классические методы ухода за зубами — соблюдение гигиены и правильное питание — считаются незаменимыми средствами профилактики и не могут быть полностью заменены, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
