18 августа, 09:52

В России создали жвачку с про- и пребиотиками для защиты полости рта от кариеса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PawelKacperek

В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова изготовили новую жевательную резинку под названием «Ретерикс», содержащую про- и пребиотики. Данный продукт предназначен не просто для ежедневной гигиены ротовой полости, но и для активной профилактики стоматологических заболеваний благодаря восстановлению нормального микробного баланса в полости рта, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сотрудников Первого МГМУ.

Нарушение баланса микрофлоры в полости рта часто является причиной развития различных стоматологических проблем. Новый продукт включает в себя споровые пробиотики с доказанной эффективностью, которые не дают вредным бактериям спровоцировать кариес, гингивит и другие заболевания зубов и дёсен. Кроме того, в состав резинки добавлены пребиотики, служащие питанием для полезных микроорганизмов и стимулирующие рост полезной микрофлоры в ротовой полости.

«В отличие от традиционных средств, таких как гели и пасты с пробиотиками и пребиотиками, наша жевательная резинка предлагает более дешёвый, удобный и приятный способ ухода за полостью рта. «Ретерикс» легко хранить: продукт не требует особых условий и сохраняет свои свойства при комнатной температуре», — пояснили сотрудники учебного заведения.

По их словам, такой состав упрощает процесс производства фармацевтической продукции и способствует быстрому выводу продукта на потребительский рынок. Ориентировочная стоимость одной упаковки составит до 120 рублей.

А ранее Life.ru писал, что жевательная резинка из бобов способна бороться с вирусами герпеса и гриппа. Исследования показали, что всего 40 мг FRIL в одной жвачке способны снизить вирусную нагрузку более чем на 95%.

Дарья Нарыкова
