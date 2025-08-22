Life.ru узнал у стоматолога, какие вредные привычки разрушают зубы и дёсна

Зубочелюстная система человека со временем претерпевает изменения. Этот процесс происходит незаметно, но каждый прожитый год накладывает свой отпечаток на состояние полости рта. Помимо прямой функции, то есть пережёвывания пищи, зубы часто подвергаются дополнительным нагрузкам, которых вполне можно избежать. Как могут повлиять на здоровье зубов некоторые привычки, Life.ru рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Существует немало способов нанести вред собственным зубам — их красота и функциональность порой страдают от безответственного отношения. Важно контролировать себя и соблюдать несколько правил, говорит врач.

Не стискивайте во рту посторонние предметы: ручки, карандаши, ложки. Это может привести к асимметрии системы, причём жёсткость материала не имеет значения — стираемость всё равно усиливается со временем. Не стоит открывать зубами бутылки, пакеты и другую упаковку во избежание сколов, трещин и повреждений эмали. Арам Давидян Врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC

Нежелательно грызть твёрдую пищу, использовать зубы в качестве инструментов для перекусывания нитей или проволоки. И если вы занимаетесь спортом, необходимо иметь специальную капу для защиты зубов от ударов.

«Существует ряд опасных для зубов манипуляций: проколы губы, уздечки или языка. Вне зависимости от локализации, пирсинг — это мощный экзогенный фактор, который нередко приводит к неприятным последствиям», — говорит хирург.

Негативные последствия пирсинга: Травмы зубов и дёсен. Шарик или штанга пирсинга постоянно касается зубов и дёсен во время разговора или еды. Это провоцирует сколы эмали, растрескивание зубов, появление ранок и воспаления дёсен; Повышенное образование зубного налёта и камня. Пирсинг затрудняет гигиену полости рта, способствует формированию бактериального налёта и твёрдых отложений. Это повышает риск развития кариеса и заболеваний дёсен; Нарушение прикуса. Постоянное давление штанги может со временем смещать зубы, нарушая прикус; Повышенный риск инфекций. Через ранку от прокола в организм попадают бактерии, вызывая инфицирование мягких тканей полости рта; Рецессия десневого края. Трение штанги может привести к оголению корней и возможной потере зубов.

Чтобы минимизировать риски, важно поддерживать тщательную гигиену полости рта, регулярно посещать стоматолога и рассмотреть вариант удаления пирсинга, если проблемы со здоровьем прогрессируют.

Серьёзный ущерб зубам и дёснам наносит привычка обкусывать ногти. Ногтевая пластина состоит из твёрдых тканей, поэтому передние зубы испытывают большие нагрузки. Это со временем приводит к истиранию, сколам и трещинам. Также из-за этого происходит смещение зубов — постоянное давление при обкусывании ногтей может сдвигать зубы, нарушая прикус.

Ещё один итог обкусывания ногтей — инфекции полости рта. Под ногтями и на коже рук скапливаются бактерии, которые могут вызвать воспаление и развитие инфекционных заболеваний. К тому же острые края ногтей травмируют нежные десневые ткани, вызывая кровотечение и появление ран. От этого возникают заусеницы и порезы дёсен. В некоторых случаях возможны аллергические реакции на вещества, содержащиеся в лаке для ногтей или косметике для рук.

Даже при напряжённом ритме жизни нельзя забывать про ежедневный уход за зубами согласно рекомендациям стоматолога. Своевременно лечите кариес, не запускайте разрушительные процессы, ведь больные зубы гораздо сильнее подвержены травмам. Посещайте специалиста не реже двух раз в год для проведения осмотра и профессиональной гигиены, рекомендует врач.