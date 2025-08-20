В Госдуме объяснили, кто имеет право на бесплатное протезирование зубов

Бесплатное протезирование зубов на общегосударственном уровне гарантировано Героям РФ, заслуженным ветеранам труда, военным пенсионерам и иным гражданам, отмеченным особыми наградами. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, Никита Чаплин.

«Это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни наших граждан», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

По словам депутата, процесс получения данной услуги чётко регламентирован и доступен для всех, кто имеет на неё право. Для оформления льготы необходимо подать заявление в органы социальной защиты, предоставив необходимый пакет документов, включая медицинское заключение о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления, которое занимает не более десяти дней, выдаётся талон, дающий право на бесплатную процедуру в государственной стоматологической клинике.

«Важно, что регионы имеют право расширять федеральный перечень льготников, учитывая местные особенности и потребности», — дополнил Чаплин.

В рамках государственной программы пациентам предоставляются протезы из стандартных материалов, таких как акрил. Однако, если у пациента имеются медицинские показания, например, аллергия, возможно изготовление конструкции из гипоаллергенных материалов с компенсацией разницы в стоимости.

Чаплин упомянул, что в некоторых регионах очередь на бесплатное протезирование может быть довольно долгой, но для отдельных категорий граждан, таких как пациенты с онкологическими заболеваниями или люди с серьёзными травмами, предусмотрено приоритетное обслуживание.