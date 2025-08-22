Мессенджер MAX
22 августа, 12:58

Три подушечки ежедневно: Стоматолог раскрыл неожиданную пользу жвачки для зубов

Стоматолог Шевченко: Жвачка улучшает гигиену рта и предотвращает кариес

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Помимо свежего дыхания, жевательная резинка может благоприятно влиять на здоровье зубов. Об этом сообщил Олесь Шевченко, доктор медицинских наук, стоматолог и глава Профессионального общества гигиенистов стоматологических России.

«Жевание минимум трёх подушечек без сахара каждый день на протяжении месяца способно улучшить уровень гигиены рта: с удовлетворительного до хорошего. Жевательная резинка служит для этого отличным инструментом, ведь частые жевательные движения увеличивают скорость слюноотделения. Омывая зубы, слюна помогает избавляться от остатков пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Широко распространённое мнение о вреде жевательной резинки для людей с пломбами было опровергнуто в ходе исследования учёными из Российского университета медицины. По их словам, жвачка не оказывает негативного влияния на реставрации зубов. Разрушение пломбы может быть связано только с её некачественной установкой. Такая пломба может выпасть при любом приёме пищи.

По словам стоматолога, жевательная резинка без сахара полезна не только людям с пломбами, но и всем, так как она оказывает профилактическое действие против кариеса. Стимулируя слюноотделение, она способствует реминерализации эмали, поддерживая здоровье зубов. Слюна обогащает эмаль минералами, такими как кальций и фосфат, восстанавливая поверхность зубов и повышая их устойчивость к бактериям, что снижает риск развития кариеса, подытожил эксперт.

Life.ru узнал у стоматолога, какие вредные привычки разрушают зубы и дёсны
А ранее Life.ru писал, что в России создали жвачку с про- и пребиотиками для защиты полости рта от кариеса. Новый продукт включает в себя споровые пробиотики с доказанной эффективностью, которые не дают вредным бактериям спровоцировать кариес, гингивит и другие заболевания зубов и дёсен.

