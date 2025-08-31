Врач назвала самую полезную еду для заботы о сердце и сосудах

Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«Одним из наиболее ценных продуктов для сердечно-сосудистой системы являются рыба и морепродукты. Особенно полезны жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сардины, тунец и сельдь», — рассказала она в разговоре с «Газетой.ru».

Врач пояснила, что жирная рыба так полезна благодаря высокому содержанию омега-3 кислот. Эти вещества уменьшают воспаление сосудистых стенок и предотвращают тромбообразование. Также специалист рекомендовала включить в рацион овощи и фрукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой.

Эксперт подчеркнула важность сбалансированного питания с ограничением насыщенных жиров, соли и сахара. По словам Хачировой, минимальная норма потребления рыбы для профилактики сердечных заболеваний составляет две порции в неделю. Дополнить диету следует регулярной физической активностью для комплексного эффекта на сердечно-сосудистую систему.