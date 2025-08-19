Аромат и кислинка: В Рыбном Союзе раскрыли лучшие рецепты рыбы и морепродуктов с яблоками
19 августа отмечается Яблочный Спас — праздник Преображения Господня, корни которого уходят в раннехристианские времена (до V века). На Руси этот день стал одним из самых любимых: в деревнях устраивали гуляния, отмечая не только религиозное событие, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца и, как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.
К этому времени в садах созревали яблоки, которые стали не только символом праздника, но и вкусным ингредиентом для самых разных блюд. Шеф-повар Рыбного Союза России Евгений Мещеряков поделился с Life.ru лучшими рецептами рыбы и морепродуктов с яблоками.
«На первый взгляд, рыба и яблоки плохо сочетаются. Обычно яблоки ассоциируются с мясом или птицей (утка, курица, свинина), но и с морепродуктами они создают удивительный вкусовой баланс: кисло-сладкий вкус яблок освежает рыбу и убирает лишнюю жирность, а хрустящая текстура контрастирует с нежностью морепродуктов. Аромат зелёных яблок (Антоновка, Гренни Смит) подчёркивает свежесть рыбы», — делится эксперт.
Зачастую встаёт вопрос, какие же яблоки выбрать. Красные сладкие сорта — идеальны для копчёной и маринованной рыбы. Яблочный уксус или сидр — отличная основа для маринадов, соусов и глазури, уточняет специалист.
Классические сочетания:
Сёмга + зелёное яблоко — тартары, салаты, гравлакс с яблочной стружкой;
Сельдь + яблоко — североевропейская традиция: сельдь в сливочном соусе с яблоком;
Тунец + яблоко — поке, тартары, салаты с цитрусовыми и соусом понзу;
Судак + яблоко — запекание в фольге с луком и подача с сидровым соусом;
Креветки + яблоко — салаты с майонезной или йогуртовой заправкой.
Необычные рецепты:
Тартар из морского гребешка:
– Гребешок + кубики кислого яблока + сок юдзу + оливковое масло + микрозелень.
Горячий сидровый соус к лососю:
– Лосось запекается в соусе из яблочного сидра, сливок и горчицы.
Севиче из дорадо с яблочным соком:
– Вместо лайма — смесь лаймового и яблочного сока + чили + кинза.
Мидии в сидре с яблоком и фенхелем:
– Бельгийская классика с яблочной кислинкой.
Яблочно-имбирный маринад для кальмаров:
– Яблочный сок + имбирь + чеснок + соевый соус.
Ранее иеромонах Макарий поделился, что запрет на употребление яблок до Преображения — суеверие. По его словам, такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути. Многие не знают происхождения праздника или его глубокого смысла. В РПЦ рассказали о Яблочном Спасе и Преображении Господнем.