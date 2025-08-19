Мессенджер MAX
19 августа, 01:15

Аромат и кислинка: В Рыбном Союзе раскрыли лучшие рецепты рыбы и морепродуктов с яблоками

Шеф-повар Мещеряков: Кисло-сладкий вкус яблок освежает рыбу и морепродукты

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

19 августа отмечается Яблочный Спас — праздник Преображения Господня, корни которого уходят в раннехристианские времена (до V века). На Руси этот день стал одним из самых любимых: в деревнях устраивали гуляния, отмечая не только религиозное событие, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца и, как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах созревали яблоки, которые стали не только символом праздника, но и вкусным ингредиентом для самых разных блюд. Шеф-повар Рыбного Союза России Евгений Мещеряков поделился с Life.ru лучшими рецептами рыбы и морепродуктов с яблоками.

«На первый взгляд, рыба и яблоки плохо сочетаются. Обычно яблоки ассоциируются с мясом или птицей (утка, курица, свинина), но и с морепродуктами они создают удивительный вкусовой баланс: кисло-сладкий вкус яблок освежает рыбу и убирает лишнюю жирность, а хрустящая текстура контрастирует с нежностью морепродуктов. Аромат зелёных яблок (Антоновка, Гренни Смит) подчёркивает свежесть рыбы», — делится эксперт.

Зачастую встаёт вопрос, какие же яблоки выбрать. Красные сладкие сорта — идеальны для копчёной и маринованной рыбы. Яблочный уксус или сидр — отличная основа для маринадов, соусов и глазури, уточняет специалист.

Классические сочетания:

Сёмга + зелёное яблоко — тартары, салаты, гравлакс с яблочной стружкой;

Сельдь + яблоко — североевропейская традиция: сельдь в сливочном соусе с яблоком;

Тунец + яблоко — поке, тартары, салаты с цитрусовыми и соусом понзу;

Судак + яблоко — запекание в фольге с луком и подача с сидровым соусом;

Креветки + яблоко — салаты с майонезной или йогуртовой заправкой.

Необычные рецепты:

Тартар из морского гребешка:

– Гребешок + кубики кислого яблока + сок юдзу + оливковое масло + микрозелень.

Горячий сидровый соус к лососю:

– Лосось запекается в соусе из яблочного сидра, сливок и горчицы.

Севиче из дорадо с яблочным соком:

– Вместо лайма — смесь лаймового и яблочного сока + чили + кинза.

Мидии в сидре с яблоком и фенхелем:

– Бельгийская классика с яблочной кислинкой.

Яблочно-имбирный маринад для кальмаров:

– Яблочный сок + имбирь + чеснок + соевый соус.

3 могучих ритуала в Яблочный Спас 19 августа: Как получить богатство, любовь и штамп в паспорте

Ранее иеромонах Макарий поделился, что запрет на употребление яблок до Преображения — суеверие. По его словам, такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути. Многие не знают происхождения праздника или его глубокого смысла. В РПЦ рассказали о Яблочном Спасе и Преображении Господнем.

