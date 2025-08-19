Аромат и кислинка: В Рыбном Союзе раскрыли лучшие рецепты рыбы и морепродуктов с яблоками

19 августа отмечается Яблочный Спас — праздник Преображения Господня, корни которого уходят в раннехристианские времена (до V века). На Руси этот день стал одним из самых любимых: в деревнях устраивали гуляния, отмечая не только религиозное событие, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца и, как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах созревали яблоки, которые стали не только символом праздника, но и вкусным ингредиентом для самых разных блюд. Шеф-повар Рыбного Союза России Евгений Мещеряков поделился с Life.ru лучшими рецептами рыбы и морепродуктов с яблоками.

«На первый взгляд, рыба и яблоки плохо сочетаются. Обычно яблоки ассоциируются с мясом или птицей (утка, курица, свинина), но и с морепродуктами они создают удивительный вкусовой баланс: кисло-сладкий вкус яблок освежает рыбу и убирает лишнюю жирность, а хрустящая текстура контрастирует с нежностью морепродуктов. Аромат зелёных яблок (Антоновка, Гренни Смит) подчёркивает свежесть рыбы», — делится эксперт.

Зачастую встаёт вопрос, какие же яблоки выбрать. Красные сладкие сорта — идеальны для копчёной и маринованной рыбы. Яблочный уксус или сидр — отличная основа для маринадов, соусов и глазури, уточняет специалист.

Классические сочетания: Сёмга + зелёное яблоко — тартары, салаты, гравлакс с яблочной стружкой; Сельдь + яблоко — североевропейская традиция: сельдь в сливочном соусе с яблоком; Тунец + яблоко — поке, тартары, салаты с цитрусовыми и соусом понзу; Судак + яблоко — запекание в фольге с луком и подача с сидровым соусом; Креветки + яблоко — салаты с майонезной или йогуртовой заправкой.

Необычные рецепты: Тартар из морского гребешка: – Гребешок + кубики кислого яблока + сок юдзу + оливковое масло + микрозелень. Горячий сидровый соус к лососю: – Лосось запекается в соусе из яблочного сидра, сливок и горчицы. Севиче из дорадо с яблочным соком: – Вместо лайма — смесь лаймового и яблочного сока + чили + кинза. Мидии в сидре с яблоком и фенхелем: – Бельгийская классика с яблочной кислинкой. Яблочно-имбирный маринад для кальмаров: – Яблочный сок + имбирь + чеснок + соевый соус.