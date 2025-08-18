3 могучих ритуала в Яблочный Спас 19 августа: Как получить богатство, любовь и штамп в паспорте

Яблочный Спас будет 19 августа, это большой народно-церковный праздник. В славянской традиции его зовут Великий Спас и связывают с урожаем. Для Церкви это день Преображения Господня — тогда Иисус собрал учеников на горе, на небе появилось облако, которое сказало: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». Этим облаком был сам Господь Бог. Представляете, какие могучие энергии витают в воздухе на Яблочный Спас?! Как в этот день привлечь к себе любовь, богатство и счастье, расскажет маг Екатерина Ткачёва в комментарии Life.ru.

«Этот праздник наполнен символами плодородия, обновления и божественной энергии, которая помогает реализовать самые заветные мечты», — рассказывает маг Екатерина Ткачёва. Она уверена, что передающиеся из века в век обряды способны усилить энергию Яблочного Спаса вплоть до того, что та будет помогать вам и с духовным, и с материальным. Общий совет от мага на все ритуалы таков: «Проведите их в спокойной атмосфере, сосредоточившись на своих желаниях».

Обряд очищения и обновления может быть вам полезен, если у вас уже появились как настоящая любовь, так и деньги. «Яблоки символизируют очищение души и тела», — говорит эксперт. Для обряда вам нужно будет нарезать на кусочки несколько яблок и зажечь свечу. Затем вдыхайте аромат яблока и скажите следующую магическую формулу: «Пусть всё ненужное уйдёт из моей жизни, а на место старого придёт новое». Наш эксперт особенно отмечает: «Этот обряд поможет избавиться от негативных мыслей и привлечь позитивную энергию. Важно верить в силу своих слов и намерений».

Яблочный Спас 19 августа: Обряд с яблоками на любовь и замужество

Яблочный Спас 2025: обряд на любовь и замужество. И счастье в личной жизни. Фото © «Шедеврум»

На Яблочный Спас обряд на любовь и замужество лучше проводить монолитом. Вам понадобятся свежие и сочные яблоки. Цвет — красный или зелёный. Красные яблоки являются символом страсти, а зелёные — это символ гармонии. Непосредственно для ритуала вам понадобится всего лишь один плод, выбирайте с умом. Маг предлагает произнести над яблоком свои желания по формуле: «Пусть любовь моя расцветёт, как это яблоко, пусть сердце моё наполнится теплом и взаимностью».

Но это ещё не всё. Обряд и его артефакты с вами не на один день. Вот что Екатерина Ткачёва советует сделать далее: «Разрежьте яблоко пополам и положите каждую половинку под кровать или на алтарь. В течение недели ежедневно повторяйте: «Яблоко любви, открой мне сердце другого человека». Этот ритуал помогает привлечь к вам человека, который разделит с вами любовь и готовность к серьёзным отношениям». Мощная практика, поскольку вы одновременно и привлекаете любовь, и закладываете фундамент на будущее замужество.

Яблочный Спас 19 августа: обряд на богатство

Яблочный Спас 2025: как 19 августа привлечь богатство и финансовое благополучие. Фото © «Шедеврум»

«Для привлечения богатства подготовьте зелёное яблоко, монеты (лучше серебряные), а также свечу зелёного цвета», — говорит эксперт. Далее вам надо будет застать рассвет, зажечь свечу и произнести формулу: «Как это яблоко сочное и плодородное, так пусть растёт моё богатство». После положите монеты внутри яблока либо рядом с ним. Теперь — время молитвы! В качестве альтернативы можно просто произнести желание: «Пусть деньги приходят легко и в изобилии». Екатерина Ткачёва подчёркивает: «После обряда оставьте яблоко на подоконнике или в месте, где оно будет получать солнечный свет. Каждое утро повторяйте этот ритуал в течение трёх дней — он активирует энергию достатка».

Наш эксперт напоминает о ритуалах благодарности: «После обряда поблагодарите высшие силы за помощь. Не забывайте о добрых поступках — магия работает через ваше сердце!» Помните, обряд нужно проводить на рассвете, поэтому попробуйте встать к 05:21 в Калининграде и к 05:09 в Москве. Таблица солнечных восходов для каждого региона России доступна на профильных сайтах. Маг Екатерина Ткачёва отпускает вас в ваше магическое путешествие с ценным напутствием: «Пусть этот Яблочный Спас станет началом новых счастливых отношений, финансового процветания и внутренней гармонии! Помните: вера в силу своих желаний — ключ к успеху».