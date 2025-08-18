Паук, Черепаха, Кобра: Какой у вас знак тибетского гороскопа и какие счастливые числа по дате рождения

Тибетский гороскоп — это микс восточной астрологии, кармических учений, науки о камнях, западного учения о звёздах и нумерологии. Западный гороскоп тут вообще ни при чём: просто упрощённый вариант тибетской астрологии чем-то на него похож по принципу. В целом тибетский гороскоп — это сложная система расчёта энергий. А нумерология позволяет определиться с числами и не запутаться с такими расчётами окончательно. Расскажем про два вида тибетского гороскопа — Вуйку и Джйотиш.

Тибетский гороскоп Вуйку

Тибетский гороскоп Вуйку — какое вы насекомое? Ой, вы не хотите быть насекомым... Фото © «Шедеврум»

Для начала пощадим вас и расскажем об упрощённой схеме тибетского гороскопа — Вуйку. Здесь, как и в древнегреческой астрологии, всё зависит от вашего месяца рождения. Но зодиакальных знаков всего четыре. Поэтому Вуйку — сезонный гороскоп. Знак зодиака присваивается к подборке из трёх месяцев, они совпадают с временами года. Стоит отметить, что Тибет — это Азия. Сезоны там слегка другие. А ещё Вуйку может подсказать, кем вы были в прошлой жизни. Расскажем подробнее.

Паук (январь, февраль, март)

Знак тибетского гороскопа Паук. Вы энергичны, но, если что-то пойдёт не так, можете показать себя как транжиру. Фото © «Шедеврум»

Паук по тибетскому гороскопу Вуйку — это энергичный и амбициозный лидер с крепким здоровьем и способностью воплощать в реальность самые безумные планы. Сил у Пауков обычно не просто много, а очень много, хватит на несколько представителей других знаков. Высокий заработок и быстрое восхождение по карьерной лестнице Паукам по Вуйку обеспечены. Но есть и тёмная сторона: они, как правило, склонны тратить свои честно заработанные средства, иногда чересчур импульсивно. В прошлой жизни часто бывали контрабандистами, поэтами, бардами или же трубадурами.

Муравей (апрель, май, июнь)

Знак тибетского гороскопа Муравей. Они преданные, заботливые и ответственные. Фото © «Шедеврум»

Муравей по тибетскому гороскопу Вуйку — это трудолюбивый, ответственный и креативный человек, который в идеале может похвастаться высоким уровнем самоорганизации. Общее благо у него часто стоит выше собственных потребностей. Поэтому для Муравьёв часто характерна ситуация «всю зарплату — жене». В деловой сфере это часто генераторы идей, а также надёжные партнёры. В прошлой жизни Муравей по Вуйку, скорее всего, был художником, алхимиком, оружейником или благородным разбойником.

Скорпион (июль, август, сентябрь)

Знак тибетского гороскопа Скорпион. Мало общего имеет со знаком зодиака Скорпион. Фото © «Шедеврум»

Скорпионы по тибетскому гороскопу Вуйку часто могут похвастаться стремлением к справедливости, выносливостью и высокими интеллектуальными способностями. Вместе с тем для них характерна резкость и даже вспыльчивость: долго копить негатив они не привыкли, но много кого могут этим обидеть. В деловой сфере Скорпион по Вуйку обычно хороший партнёр и коллега, особенно в долгосрочной перспективе. Это тот самый «милый бухгалтер», который может проработать в одной компании больше 20 лет. В прошлой жизни с большой вероятностью были чиновниками, лекарями, торговцами, рыцарями.

Черепаха (октябрь, ноябрь, декабрь)

Знак тибетского гороскопа Черепаха. Любят стабильность и нуждаются в особом отношении. Фото © «Шедеврум»

Черепахи по тибетскому гороскопу Вуйку — терпеливые, преданные и заботливые партнёры. Как в личной жизни, так и на рабочем месте. Они хотят верности в обмен на свою заботу. Поэтому Черепахи по Вуйку — самые ревнивые представители тибетского зодиакального круга «лайт». Кроме того, у них часто бывает хрупкое здоровье — как ментальное, так и физическое. Черепахам нужно обеспечивать тепличные условия. В прошлой жизни, скорее всего, они были травниками, лучниками, кожевенниками, книжниками.

Тибетский гороскоп Джйотиш

Тибетский гороскоп Джйотиш уже гораздо больше похож на известный нам китайский гороскоп. Но разница есть. Фото © «Шедеврум»

Если Вуйку — упрощённая система, то в классической тибетской астрологии всем управляют пять элементов и девять чисел Мева. Ваш знак будет от них зависеть. Расскажем кратко об элементах. Дерево . Персональные качества — это зрелость, творчество и гибкость. В организме элемент отвечает за печень и мышцы. Его цвет — зелёный.

. Персональные качества — это зрелость, творчество и гибкость. В организме элемент отвечает за печень и мышцы. Его цвет — зелёный. Огонь . Это символ энергии, страстей, трансформаций. Цвет, конечно, красный, в организме контролирует сердце, сосуды и кровь.

. Это символ энергии, страстей, трансформаций. Цвет, конечно, красный, в организме контролирует сердце, сосуды и кровь. Земля . Элемент практичности и бытовой смекалки. Контролирует селезёнку и желудок, цвет — жёлтый. В Тибете почва действительно жёлтого цвета — горная страна, рядом степи.

. Элемент практичности и бытовой смекалки. Контролирует селезёнку и желудок, цвет — жёлтый. В Тибете почва действительно жёлтого цвета — горная страна, рядом степи. Металл . Это элемент силы, ума и дисциплины. Контролирует в организме лёгкие и кожу. Цвет будет белым.

. Это элемент силы, ума и дисциплины. Контролирует в организме лёгкие и кожу. Цвет будет белым. Вода. Символизирует способность к адаптации, глубокие переживания и мудрость. В организме контролирует лимфу и почки. Цвет, конечно же, синий.

Раз в 12 лет элемент тибетского знака зодиака меняется. Например, сейчас год Дерева. Через 12 лет будет год Огня. Потом — Земли. И так далее, пока цикл за 60 лет полностью не обновится. А числа Мева образуют собой квадрат 3х3, где пять знаков взаимодействуют с цветами и планетами. Кратко расскажем о девяти числах Мева. Белое металлическое Солнце — удача и авторитет. Чёрная водяная Раху (один из лунных узлов) — иллюзии, тайны, секреты. Синий деревянный Юпитер — рост и мудрость. Зелёный деревянный Раху — риски, внезапные изменения. Жёлтый земляной Сатурн — стабильность, выдержка. Белая металлическая Венера — гармония и любовь. Красный огненный Марс — агрессия, силы, энергия. Белая водяная Луна — чувства, эмоции, интуиция. Красный огненный Марс — победы, революционные перемены.

Знаки тибетского гороскопа Джйотиш

У тибетского гороскопа Джйотиш есть 12 знаков! Они немного отличаются от китайского гороскопа. Фото © «Шедеврум»

По тибетскому гороскопу Джйотиш знак зодиака рассчитывается, как и в целом в восточной традиции, по году рождения. Именно с годами рождения связан цикл пяти элементов, который проходит полностью за 60 лет. От года рождения также зависит число Мева. Расскажем кратко, какие бывают знаки тибетского гороскопа Джйотиш и какими характеристиками те могут наделить вас и ваших близких.

Яркий воздушный змей (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) — эмоциональность, стремление пробовать новое, гибкость. Числами знака здесь окажутся 3, 15 и 27.

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) — эмоциональность, стремление пробовать новое, гибкость. Числами знака здесь окажутся 3, 15 и 27. Кобра (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) — стремление стать лучше, всё исправить, также забота и умение сиять в обществе. Числами знака окажутся 1, 13, 25.

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) — стремление стать лучше, всё исправить, также забота и умение сиять в обществе. Числами знака окажутся 1, 13, 25. Хранитель огня (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) — теплота, сердечность, некоторая замкнутость. Числа знака такие: 4, 16, 28.

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) — теплота, сердечность, некоторая замкнутость. Числа знака такие: 4, 16, 28. Источник чистой воды (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) — искренность, интуиция, поддержка, радость за других. Числа знака — 5, 17, 29.

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) — искренность, интуиция, поддержка, радость за других. Числа знака — 5, 17, 29. Нефритовая колонна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) — склонность к доминации, самостоятельность, стремление к одиночеству. Числа знака — это 6, 18 и 30.

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) — склонность к доминации, самостоятельность, стремление к одиночеству. Числа знака — это 6, 18 и 30. Металлический гонг (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) — верность, честность, фатализм. Числами знака будут 7, 19 и 31.

Озёрная черепаха (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) — нежность, забота, смелость. Числа знака — 8, 20, 32.

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) — нежность, забота, смелость. Числа знака — 8, 20, 32. Кожаный браслет (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) — страх одиночества, свобода взглядов, миролюбие. Даже отторжение агрессии. Числами знака окажутся 10, 22, 34.

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) — страх одиночества, свобода взглядов, миролюбие. Даже отторжение агрессии. Числами знака окажутся 10, 22, 34. Чёрный буйвол (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) — сила, уверенность в себе, прямолинейность. Числами знака будут 10, 22, 34.

(1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) — сила, уверенность в себе, прямолинейность. Числами знака будут 10, 22, 34. Новая луна (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) — романтика, непостоянство, беззащитность. Числа знака — 14, 22, 28.

(1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) — романтика, непостоянство, беззащитность. Числа знака — 14, 22, 28. Жаркое солнце (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) — безудержное веселье, задор и позитив. Вы просто светите окружающим. Числа знака — 12, 24, 37.

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) — безудержное веселье, задор и позитив. Вы просто светите окружающим. Числа знака — 12, 24, 37. Монах в сопровождении обезьяны (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) — общительность, верность, преданность, живое воображение. Числа знака — 11, 23, 25.