18 августа, 15:00

Паук, Черепаха, Кобра: Какой у вас знак тибетского гороскопа и какие счастливые числа по дате рождения

Оглавление
Тибетский гороскоп Вуйку
Паук (январь, февраль, март)
Муравей (апрель, май, июнь)
Скорпион (июль, август, сентябрь)
Черепаха (октябрь, ноябрь, декабрь)
Тибетский гороскоп Джйотиш
Знаки тибетского гороскопа Джйотиш

Тибетский гороскоп — это синтез восточной астрологии, кармических учений и нумерологии. В нём каждое животное из восточного зодиакального круга представлено как символ. Но важен также и месяц рождения, он придаёт дополнительные энергии. Life.ru — о тибетском гороскопе.

Тибетский гороскоп развивался долго. Есть два вида: Вуйку и Джйотиш. Это микс восточных практик с астрологией и нумерологией. Обложка © ChatGPT

Тибетский гороскоп — это микс восточной астрологии, кармических учений, науки о камнях, западного учения о звёздах и нумерологии. Западный гороскоп тут вообще ни при чём: просто упрощённый вариант тибетской астрологии чем-то на него похож по принципу. В целом тибетский гороскоп — это сложная система расчёта энергий. А нумерология позволяет определиться с числами и не запутаться с такими расчётами окончательно. Расскажем про два вида тибетского гороскопа — Вуйку и Джйотиш.

Тибетский гороскоп Вуйку

Тибетский гороскоп Вуйку — какое вы насекомое? Ой, вы не хотите быть насекомым... Фото © «Шедеврум»

Для начала пощадим вас и расскажем об упрощённой схеме тибетского гороскопа — Вуйку. Здесь, как и в древнегреческой астрологии, всё зависит от вашего месяца рождения. Но зодиакальных знаков всего четыре. Поэтому Вуйку — сезонный гороскоп. Знак зодиака присваивается к подборке из трёх месяцев, они совпадают с временами года. Стоит отметить, что Тибет — это Азия. Сезоны там слегка другие. А ещё Вуйку может подсказать, кем вы были в прошлой жизни. Расскажем подробнее.

Паук (январь, февраль, март)

Знак тибетского гороскопа Паук. Вы энергичны, но, если что-то пойдёт не так, можете показать себя как транжиру. Фото © «Шедеврум»

Паук по тибетскому гороскопу Вуйку — это энергичный и амбициозный лидер с крепким здоровьем и способностью воплощать в реальность самые безумные планы. Сил у Пауков обычно не просто много, а очень много, хватит на несколько представителей других знаков. Высокий заработок и быстрое восхождение по карьерной лестнице Паукам по Вуйку обеспечены. Но есть и тёмная сторона: они, как правило, склонны тратить свои честно заработанные средства, иногда чересчур импульсивно. В прошлой жизни часто бывали контрабандистами, поэтами, бардами или же трубадурами.

Муравей (апрель, май, июнь)

Знак тибетского гороскопа Муравей. Они преданные, заботливые и ответственные. Фото © «Шедеврум»

Муравей по тибетскому гороскопу Вуйку — это трудолюбивый, ответственный и креативный человек, который в идеале может похвастаться высоким уровнем самоорганизации. Общее благо у него часто стоит выше собственных потребностей. Поэтому для Муравьёв часто характерна ситуация «всю зарплату — жене». В деловой сфере это часто генераторы идей, а также надёжные партнёры. В прошлой жизни Муравей по Вуйку, скорее всего, был художником, алхимиком, оружейником или благородным разбойником.

Скорпион (июль, август, сентябрь)

Знак тибетского гороскопа Скорпион. Мало общего имеет со знаком зодиака Скорпион. Фото © «Шедеврум»

Скорпионы по тибетскому гороскопу Вуйку часто могут похвастаться стремлением к справедливости, выносливостью и высокими интеллектуальными способностями. Вместе с тем для них характерна резкость и даже вспыльчивость: долго копить негатив они не привыкли, но много кого могут этим обидеть. В деловой сфере Скорпион по Вуйку обычно хороший партнёр и коллега, особенно в долгосрочной перспективе. Это тот самый «милый бухгалтер», который может проработать в одной компании больше 20 лет. В прошлой жизни с большой вероятностью были чиновниками, лекарями, торговцами, рыцарями.

Черепаха (октябрь, ноябрь, декабрь)

Знак тибетского гороскопа Черепаха. Любят стабильность и нуждаются в особом отношении. Фото © «Шедеврум»

Черепахи по тибетскому гороскопу Вуйку — терпеливые, преданные и заботливые партнёры. Как в личной жизни, так и на рабочем месте. Они хотят верности в обмен на свою заботу. Поэтому Черепахи по Вуйку — самые ревнивые представители тибетского зодиакального круга «лайт». Кроме того, у них часто бывает хрупкое здоровье — как ментальное, так и физическое. Черепахам нужно обеспечивать тепличные условия. В прошлой жизни, скорее всего, они были травниками, лучниками, кожевенниками, книжниками.

Тибетский гороскоп Джйотиш

Тибетский гороскоп Джйотиш уже гораздо больше похож на известный нам китайский гороскоп. Но разница есть. Фото © «Шедеврум»

Если Вуйку — упрощённая система, то в классической тибетской астрологии всем управляют пять элементов и девять чисел Мева. Ваш знак будет от них зависеть. Расскажем кратко об элементах.

  • Дерево. Персональные качества — это зрелость, творчество и гибкость. В организме элемент отвечает за печень и мышцы. Его цвет — зелёный.
  • Огонь. Это символ энергии, страстей, трансформаций. Цвет, конечно, красный, в организме контролирует сердце, сосуды и кровь.
  • Земля. Элемент практичности и бытовой смекалки. Контролирует селезёнку и желудок, цвет — жёлтый. В Тибете почва действительно жёлтого цвета — горная страна, рядом степи.
  • Металл. Это элемент силы, ума и дисциплины. Контролирует в организме лёгкие и кожу. Цвет будет белым.
  • Вода. Символизирует способность к адаптации, глубокие переживания и мудрость. В организме контролирует лимфу и почки. Цвет, конечно же, синий.

Раз в 12 лет элемент тибетского знака зодиака меняется. Например, сейчас год Дерева. Через 12 лет будет год Огня. Потом — Земли. И так далее, пока цикл за 60 лет полностью не обновится. А числа Мева образуют собой квадрат 3х3, где пять знаков взаимодействуют с цветами и планетами. Кратко расскажем о девяти числах Мева.

  1. Белое металлическое Солнце — удача и авторитет.
  2. Чёрная водяная Раху (один из лунных узлов) — иллюзии, тайны, секреты.
  3. Синий деревянный Юпитер — рост и мудрость.
  4. Зелёный деревянный Раху — риски, внезапные изменения.
  5. Жёлтый земляной Сатурн — стабильность, выдержка.
  6. Белая металлическая Венера — гармония и любовь.
  7. Красный огненный Марс — агрессия, силы, энергия.
  8. Белая водяная Луна — чувства, эмоции, интуиция.
  9. Красный огненный Марс — победы, революционные перемены.

Знаки тибетского гороскопа Джйотиш

У тибетского гороскопа Джйотиш есть 12 знаков! Они немного отличаются от китайского гороскопа. Фото © «Шедеврум»

По тибетскому гороскопу Джйотиш знак зодиака рассчитывается, как и в целом в восточной традиции, по году рождения. Именно с годами рождения связан цикл пяти элементов, который проходит полностью за 60 лет. От года рождения также зависит число Мева. Расскажем кратко, какие бывают знаки тибетского гороскопа Джйотиш и какими характеристиками те могут наделить вас и ваших близких.

  • Яркий воздушный змей (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) — эмоциональность, стремление пробовать новое, гибкость. Числами знака здесь окажутся 3, 15 и 27.
  • Кобра (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) — стремление стать лучше, всё исправить, также забота и умение сиять в обществе. Числами знака окажутся 1, 13, 25.
  • Хранитель огня (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) — теплота, сердечность, некоторая замкнутость. Числа знака такие: 4, 16, 28.
  • Источник чистой воды (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) — искренность, интуиция, поддержка, радость за других. Числа знака — 5, 17, 29.
  • Нефритовая колонна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) — склонность к доминации, самостоятельность, стремление к одиночеству. Числа знака — это 6, 18 и 30.
  • Металлический гонг (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) — верность, честность, фатализм. Числами знака будут 7, 19 и 31.
  • Озёрная черепаха (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) — нежность, забота, смелость. Числа знака — 8, 20, 32.
  • Кожаный браслет (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) — страх одиночества, свобода взглядов, миролюбие. Даже отторжение агрессии. Числами знака окажутся 10, 22, 34.
  • Чёрный буйвол (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) — сила, уверенность в себе, прямолинейность. Числами знака будут 10, 22, 34.
  • Новая луна (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) — романтика, непостоянство, беззащитность. Числа знака — 14, 22, 28.
  • Жаркое солнце (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) — безудержное веселье, задор и позитив. Вы просто светите окружающим. Числа знака — 12, 24, 37.
  • Монах в сопровождении обезьяны (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) — общительность, верность, преданность, живое воображение. Числа знака — 11, 23, 25.

Чтобы определить своё число Мева, вам нужно знать свой год рождения. Предположим, это 1990-й. Прибавьте к нему 7, получится 1997. Теперь надо разделить 1997 на 9. Остаток и будет число Мева. Остатком оказывается цифра 8. Людям с таким Мева стоит доверять своей интуиции и научиться чуть лучше контролировать эмоции. А рунический гороскоп на неделю уже есть на Life.ru.

