17 августа, 08:00

Тест: Бог страсти или скромняга — выберите любимый фрукт и узнайте, насколько вы сексуальны

Вы когда-нибудь задумывались, что даже самые обыденные привычки и предпочтения могут рассказать о вас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд? Сейчас мы это докажем!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум»

Если задуматься, то фрукты, как и люди, бывают разными: кто-то яркий и солнечный, как апельсин, кто-то тихий и мягкий, как, например, банан, а кто-то уж слишком похож на яблоко — такой же сочный и энергичный! Иногда достаточно взглянуть на себя через призму любимого фрукта, чтобы узнать о себе много нового! Но сегодня речь пойдёт о сексуальности — важной части личности, энергии и характера, — которая проявляется в том, как мы общаемся, как смеёмся и как в целом ощущаем мир! Готовы увидеть себя с новой стороны и понять, что делает вас по-настоящему притягательным для других?

