Тест: Фил, Кот и Батя — только фанат Вдовиченкова угадает культовые фильмы с его участием
Сегодня день рождения у известного российского актёра Владимира Вдовиченкова, поэтому мы решили вспомнить, сколько ярких и многогранных образов он подарил зрителям!
Обложка © Коллаж © Life.ru, © фильм «Бригада», режисёр Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев / Kino-teatr
Владимир Вдовиченков — один из тех редких актёров, которые одинаково убедительно играют и суровых героев, и трогательных романтиков! В каждом движении, слове и даже во взгляде есть что-то живое, что цепляет и остаётся в памяти навсегда. Зрители обожают все его образы — будь то суровый бандит, строгий борец с несправедливостью или обычный человек, попавший в непростые обстоятельства. А вы помните культовые роли этого талантливого актёра? Сейчас узнаем!
