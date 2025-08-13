Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:00

Тест: Фил, Кот и Батя — только фанат Вдовиченкова угадает культовые фильмы с его участием

Сегодня день рождения у известного российского актёра Владимира Вдовиченкова, поэтому мы решили вспомнить, сколько ярких и многогранных образов он подарил зрителям!

Обложка © Коллаж © Life.ru, © фильм «Бригада», режисёр Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев / Kino-teatr

Обложка © Коллаж © Life.ru, © фильм «Бригада», режисёр Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев / Kino-teatr

Владимир Вдовиченков — один из тех редких актёров, которые одинаково убедительно играют и суровых героев, и трогательных романтиков! В каждом движении, слове и даже во взгляде есть что-то живое, что цепляет и остаётся в памяти навсегда. Зрители обожают все его образы — будь то суровый бандит, строгий борец с несправедливостью или обычный человек, попавший в непростые обстоятельства. А вы помните культовые роли этого талантливого актёра? Сейчас узнаем!

Каждый из нас иногда испытывает приступы агрессии и выходит из себя, но если это происходит слишком часто, то пора задуматься! Ответьте на 7 вопросов и узнайте, есть ли у вас психическое расстройство. А это испытание для тех, кто считает себя настоящим специалистом в сфере строительства, — нужно угадать названия этих 7 инструментов!

Тест: Лишь 1% внимательных зрителей угадает, из каких 6 фильмов СССР эти холодильники
Тест: Лишь 1% внимательных зрителей угадает, из каких 6 фильмов СССР эти холодильники
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Владимир Вдовиченков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar