Перемены и трудный выбор: Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 для всех знаков зодиака

Руны — древние магические символы, которые использовались для предсказания будущего и получения мудрых советов. Специально для вас мы с рунологом Игорем Вечерским составили рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 августа. Узнайте, какие энергии будут влиять на вашу жизнь в этот период и как использовать их себе во благо.

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Неделя станет переломной: внутреннее озарение, рост уверенности и прилив энергии. Дагаз — символ прорыва и просветления. Совет: начните утро с нового ритуала, это поможет закрепить перемены. Лагуз — интуиция и поток. Совет: ведите дневник снов — в них может быть подсказка. Уруз — сила, здоровье, стойкость. Совет: выберите одно дело, требующее мужества, и сделайте его.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Вас ждут обновление в личной жизни и новые перспективы, но действовать придётся осторожно. Дагаз — трансформация, переход на новый уровень. Совет: меняйте хотя бы мелочи в привычках — это усилит общий поток перемен. Ингуз — страсть, энергия, активное партнёрство. Совет: устройте романтический вечер или совместный проект. Перевёрнутый Перто — время не раскрывать все карты. Совет: оставьте личное при себе, не делитесь планами до их реализации.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Вас ждёт продуктивная неделя с гармоничным сочетанием силы, интуиции и финансовых возможностей. Уруз — физическая и внутренняя мощь. Совет: займитесь спортом или начните проект, который требует энергичности. Игорь Вечерский Рунолог

Лагуз — эмоциональная глубина и чуткость. Совет: доверяйте своим ощущениям при выборе пути. Феху — материальное благополучие. Совет: планируйте покупки, вложения или работу с бюджетом.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Слово и мысль станут вашим инструментом успеха, но мелкие раздражители будут мешать. Ансуз — вдохновляющее общение и мудрые советы. Совет: произносите вслух свои цели — это ускорит их реализацию. Перевёрнутый Вунье — незначительный дискомфорт. Совет: не тратьте силы на раздражители — они уйдут сами. Дагаз — обновление и ясность. Совет: используйте конец недели для принятия важного решения.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Неделя возможностей, но с акцентом на обдуманные шаги и союзы. Турисаз — предупреждение: не торопитесь, сначала оцените риски. Совет: трижды подумайте перед важным шагом. Райдо — движение к цели, путешествия, налаживание дорог. Совет: планируйте поездку или встречу, которая приблизит вас к мечте. Гебо — взаимовыгодное партнёрство. Совет: принимайте подарки судьбы и не бойтесь делать ответные шаги.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Вы получите свет в тёмных вопросах, но перемены могут прийти через разрушение старого. Кено — внутренний свет, понимание, творческое вдохновение. Совет: займитесь проектом, который давно откладывали. Перевёрнутая Беркана — задержки, особенно в домашних или семейных делах. Совет: примите паузу как шанс всё переосмыслить. Хагалаз — очищающее разрушение. Совет: не держитесь за то, что мешает развитию.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Неделя, когда осторожность и внимание к знакам судьбы будут ключом к успеху. Перевёрнутый Альгиз — сниженная защита. Совет: избегайте сомнительных компаний и сделок. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Турисаз — закрытие старых проблем. Совет: завершите начатое, чтобы освободить место новому. Перто — тайны, внутреннее знание. Совет: анализируйте сны, случайные слова и символы — они несут ответы.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Путь будет успешным, если опираться на проверенных людей. Перевёрнутый Манназ— не все поймут ваши идеи. Совет: держитесь ближе к своим союзникам. Райдо — движение и налаживание связей. Совет: планируйте поездки и переговоры. Эваз — успешные партнёрства и открывающиеся пути. Совет: создавайте союзы на перспективу.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Эта неделя укрепит ваши корни и принесёт новые ресурсы. Отал — род, семья, наследие. Совет: посвятите время дому и укреплению семейных связей. Дагаз — переход в новое качество. Совет: меняйте привычные схемы. Феху — прибыль и материальные блага. Совет: инвестируйте в долгосрочные проекты.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Перемены будут идти рука об руку с внутренней борьбой. Дагаз — свежий взгляд на мир. Совет: открывайтесь новому опыту и закрывайте необходимые дела. Перевёрнутый Кено— недосказанность или закрытая информация. Совет: не настаивайте на ответах — они придут сами. Эйваз — конфликты и борьба противоположностей, но и шанс изменить реальность. Совет: используйте противоречия для развития.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

Сильная энергия поможет справиться с разрушениями и выйти на новый уровень сотрудничества. Соуло — личная сила, успех, ясная цель. Совет: действуйте решительно. Игорь Вечерский Рунолог

Хагалаз — необходимость разрушить старое. Совет: принимайте перемены как освобождение. Эваз — взаимовыгодное взаимодействие. Совет: ищите партнёров для масштабных проектов.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 с рунами

