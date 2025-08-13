«Российский Нострадамус»: Что царский артиллерист предсказал нам на XXI век и как считал циклы цивилизаций

«Российским Нострадамусом» называют одного удивительного человека. Сначала он служил в армии артиллеристом. А потом стал учёным. Изучал археологию, историю, геологию, антропологию — всего понемножку, как было принято в те времена. Сделал особенно большой вклад в изучение культуры гагаузов, балканского тюркоязычного этноса. А потом на основе своих исследований придумал систему циклов развития народов. Расскажем подробности в материале.

«Российский Нострадамус»: кем он был и какую жизнь прожил?

«Российским Нострадамусом» его назвали в 1980-е. Раньше он был просто Валентином. Фото © Wikipedia

«Российский Нострадамус Валентин Мошков» — так озаглавил свою статью об этом учёном доктор исторических наук Геннадий Айплатов в конце 1980-х годов. С тех пор к Валентину Александровичу прилипло это прозвище. Почему Мошкова назвали именем Мишеля де Нотрдама, средневекового французского врача, аптекаря, поэта и провидца? Видимо, Айплатов был слишком поражён удивительной и математически точно выверенной теорией Валентина Мошкова о циклах развития народов. А ещё плодовитой деятельностью Валентина как члена-сотрудника Императорского Русского географического общества и координатора Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Всё же он одним из первых исследовал историю и культуру гагаузов.

Мошков родился 25 марта 1852 года в Костромской губернии. По крови был дворянином. Поэтому его отправили учиться во Вторую Петербургскую военную гимназию, после Валентин Александрович поступил во Второе военное Константиновское училище на юнкера. В тот же год его перевели туда, где он был чуть более полезен, — в Михайловское артиллерийское училище. Карьеру Валентин Мошков сделал в армии, причём блистательную. Объездил почти всю страну, добрался до Царства Польского и ушёл на пенсию в звании генерал-лейтенанта. Это было в 1913 году, а уже в 1917-м начались известные события. Мошкову с семьёй пришлось бежать в Болгарию от Гражданской войны. Польские паны разграбили его дом: они целое столетие испытывали к русским дворянам огромный ресентимент (чувство несправедливости, смешанное с завистью, злостью и обидой). Мошков умер в 1922 году в Софии в доме престарелых.

Исторические циклы Мошкова

В своей знаменитой книге о развитии народов Валентин Мошков выдвинул гипотезу четырёх веков. Фото © Wikipedia

Ключевые положения своей теории развития этносов Мошков сформулировал в программном труде под названием «Новая теория происхождения человека и его вырождения». В этой книге он собирает все доступные знания о каменном веке, говорит, что ближайшим родственником человеку приходится питекантроп, заявляет, что homo sapiens — гибридный вид. Из 2025 года звучит наивно, но на самом деле Мошков в своей книге транслировал передовые на тот момент знания о происхождении человека. Он даже о «женском вопросе» там размышляет, подмечая, что традиционные одеяния женщин похожи на одеяния духовных лиц.

В той же книге, «Новой теории происхождения человека и его вырождения», Валентин Мошков на примере нескольких народов вычисляет определённый цикл развития их цивилизации. Цикл построен в духе «спирали развития» Гегеля: раз в 400 лет народ переживает небывалый подъём, а затем упадок, вследствие чего начинать приходится как бы с нуля. Первые сто лет — Золотой век. Второе столетие — век Серебряный. Затем идёт Медный и последний, Железный. Почти каждый век дополнительно делится на (первые) 50 лет регресса и 50 лет прогресса. Каждый, кроме Железного, — там везде регресс.

Чем века Мошкова отличаются друг от друга

Валентин Мошков выделил прогрессивные века и регрессивные века. Разделил всё чётко и ясно: по сто лет. Фото © «Шедеврум»

По Мошкову, Золотой век — это рост патриотизма, объединение народа, отсутствие междоусобиц, разборок, войны за власть. Столетие мира, которое готовит почву для будущего прорыва. Прорывным является Серебряный век — тогда этнос начинает делать огромные успехи в науке и экономике, а также таких важных вещах, как тяжёлая или военная промышленность. Ну и культура развивается, куда без этого. Во время Медного века армия постепенно разлагается, а народ ведёт себя всё менее патриотично. Железный век — это всё, абзац. Если столетие в таблице Менделеева обозначено знаком Fe, в течение него точно будут бунты и революции.

Как считал 400-летние циклы сам Мошков

Валентин Мошков считал с 812 года. Это за 50 лет до призвания варягов. Варягов призвали в 862 году.

Валентин Мошков начал отсчёт своих циклов для России с 812 года. Нет, не 1812-го. Просто с 812-го. «Но что же такого произошло в этот год в России?» — спросили мы себя. И выяснили, что на территории славянских племён, в будущей Древней Руси, не произошло ровным счётом ничего. Осталось 50 лет до призвания варягов, возможно, были живы бабушка и дедушка Вадима Новгородского... Но в истории России 812-й — это пустой год.

С другой стороны, первые 50 лет — это регресс. Прогресс у славян, по Мошкову, начался в 862-м, с прибытием варягов. А ещё в 812 году император Византии провозгасил короля франков Карла Великого басилевсом. То есть владыкой всего, что есть на Западе и не входит в византийские границы. Видимо, ещё и поэтому Мошков, как представитель русского дворянства, поставил первым в цикле год объединения христианской европейской культуры. До церковного раскола оставалось как раз 242 года.

По Мошкову, первый 400-летний цикл для России, получается, прошёл с 812 по 1212 год. Это в принципе логично, если не учитывать вассальную зависимость от Золотой Орды аккурат в начале второго этапа четырёх столетий, в предполагаемый Золотой век. Зато третий цикл развития начался в 1612 году — русские прогнали поляков из Москвы, Смутное время завершилось. А четвёртый цикл развития начинается в 2012 году, прямо с Сочинской Олимпиады. Получается, сейчас мы живём в первые 50 лет Золотого века.

А вот как посчитал циклы Мошкова Life.ru

Мы в Life.ru посчитали немного не так, но смысл всё равно остался прежним. Фото © ChatGPT

Мы решили немного пересчитать циклы Мошкова, взяв за основу 2025 год. И выяснили много интересного! Оказывается, в 1625 году иранский шах Аббас I подарил Михаилу Романову священную христианскую реликвию — Ризу Господню. Это хитон, который сняли с Христа после распятия римские солдаты. Они бросили жребий — кому достанется одежда казнённого. Хитон получил картвел (грузин), привёз в Иберию (Грузию), и до 1625 года реликвия хранилась там в целости и сохранности. А ещё в 1625 году шотландский мастер Христофор Галовей с командой русских рабочих построил на Спасской башне Московского Кремля куранты.

Углубляемся в историю, теперь начало Золотого века — это 1225 год. Хороший год в истории Руси: она раздроблена, но князь Ярослав громит литовцев под Новгородом. Торжок отражает набеги литовцев. Над всеми удельными князьями верховным поставлен Владимир Рюрикович. Уже почти сто лет во Владимирской Руси возвышается храм Покрова на Нерли. Столетие в принципе неплохое, не считая скорого монгольского набега на всю Русь.

Предшествующий цикл начинается в 825 году. Что это был за год! В Византии точно начался Золотой век, потому что как раз к 825 году улеглись последствия самой разрушительной гражданской войны в истории Восточной Римской империи. Этой войной было восстание Фомы Славянина. После подавления бунта и, пожалуй, казни Славянина, в Византии всё успокоилось. А уже в 875 году князь Аскольд разгромил печенегов и Русь стала заявлять о себе как о боеспособной средневековой государственной единице.