Что нельзя делать в Медовый Спас: Приметы, традиции, запреты праздника Животворящего Креста

Медовый Спас — народное название православного праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста. По церковному уставу это малый праздник, но в народной русской культуре он один из важнейших в августе. А появилось празднование ещё в Византийской империи. Почему Крест Честный и Животворящий? Потому что на нём распяли Иисуса Христа, но отнять жизнь пророка полностью не получилось. Христос воскрес на третий день. А Животворящий Крест стал священной реликвией. В материале расскажем всё про Медовый Спас.

Когда будет Медовый Спас 2025

В 2025 году Медовый Спас будет в тот же день, что и в 2024-м, 2023-м, даже в 2026-м. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Дату Медового спаса установили в Константинополе. Она пришлась на август вроде бы по простой причине — византийцы в августе часто болели. Поэтому было принято решение прославлять Честный Животворящий Крест, выносить его на улицы и позволять православным поклоняться ему ради защиты от хворей. А в 1164 году при помощи Животворящего Креста и Владимирской иконы Богоматери князь Андрей Боголюбский защитил Русь от атаки волжских булгар. Праздник появился на Руси, полюбился нашим верующим, превратился в Медовый Спас, который каждый год отмечается 14 августа.

Медовый Спас — что это за праздник?

Медовый Спас — древний православный праздник, что пришёл к нам из Византии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Медовый Спас — это невероятно важный день. Это первый из трёх Спасов, за ним последуют Яблочный 19 августа и Хлебный 29 августа. В православии 14 августа — это день Происхождения честных древ Животворящего Креста, когда принято поклоняться Кресту, на котором распяли Иисуса Христа. Одновременно Медовый спас — день начала Успенского поста. Тот будет продолжаться около двух недель, до 27 августа. Православным нельзя будет есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца. А ещё — молоко и всё, что с ним связано, например творог или сыр.

Кроме того, 14 августа — День памяти Семерых мучеников Маккавеев. Его установили ещё в IX веке в Византии. Тогда христианская Церковь была единой, то есть ещё не разделилась на Православную и Католическую. А на Руси вовсю исповедовали язычество — призвание варягов состоялось только в 862 году, с этой даты ведётся отсчёт существования Руси как государства. И следующие 126 лет Древняя Русь частенько воевала с Византией! Например, в 907 году Константинополь осаждал Олег, а в 941 году — Игорь, дедушка Владимира Святого. А сам праздник почитает память братьев Маккавеев и их матери, которые отказались нарушать заповеди Господа и были казнены язычниками.

Главные традиции праздника Медовый Спас

Традиции на Медовый Спас, конечно же, связаны с мёдом. Но не только с ним. Фото © Wikipedia / Ф.В. Сычков

Медовый Спас совпадает с Днём памяти Маккавеев, праздником Происхождения Честного Животворящего Креста и началом православного поста. А ещё в этот же день отмечается память Памфилийских мучеников-христиан, что приняли смерть от рук римского императора Диоклетиана. Это важный день как для православной Церкви, так и для народа, поэтому традиций достаточно много. Перечислим самые важные из них.

На Медовый Спас совершается малое водосвятие. Освящаются колодцы, реки, другие водоёмы. Поэтому его ещё называют Спас на воде .

совершается малое водосвятие. Освящаются колодцы, реки, другие водоёмы. Поэтому его ещё называют . Также именно на Медовый Спас в России собирают и освящают мак. Поэтому есть альтернативное название — Маковый Спас . Название Макавей — дань одновременно и маку, и семи мученикам.

в России собирают и освящают мак. Поэтому есть альтернативное название — . Название — дань одновременно и маку, и семи мученикам. Естественно, на Медовый Спас освящают мёд нового сбора.

освящают мёд нового сбора. Сборы лекарственных трав на Макавей тоже стоит освятить в храме.

тоже стоит освятить в храме. В освящённой воде на Маковый Спас купаются сами, купают скот.

купаются сами, купают скот. Принято готовить разнообразные угощения с мёдом и/или маком и угощать нуждающихся.

Что можно и нельзя делать на Медовый Спас 14 августа

На Медовый Спас православная Церковь установила несколько запретов. Фото © Freepik

Медовый Спас — это православный праздник. На протяжении столетий Церковь старалась урегулировать жизнь народа, чтобы внести в неё спокойствие и порядок. В этом ей помогало государство. Поэтому за века сложилась такая система: священник — один из главных людей на селе, а православные праздники проходят по определённому регламенту. Ниже опишем устав на Медовый Спас.

Что можно делать 14 августа

Употреблять в пищу постное . Это фрукты, ягоды, овощи, грибы, маковая и медовая выпечка.

. Это фрукты, ягоды, овощи, грибы, маковая и медовая выпечка. Приглашать родных и друзей на тихое застолье , угощать их сладостями.

, угощать их сладостями. Делать из освящённых лекарственных трав «маковейчики» . Это букеты, которые функционируют в качестве оберега.

. Это букеты, которые функционируют в качестве оберега. Чистить старые колодцы. Одновременно можно их освятить.

Запреты на Медовый Спас 2025

Тяжёлая работа под запретом . Нельзя трудиться в поле, на заводе, таскать тяжести.

. Нельзя трудиться в поле, на заводе, таскать тяжести. Не стоит есть запретные для поста продукты . Это мясо, рыба, морские деликатесы, молочка.

. Это мясо, рыба, морские деликатесы, молочка. Нельзя ругаться матом, браниться, оскорблять кого-то, драться . Это под строгим запретом — драка на Медовый Спас может испортить вам весь год.

. Это под строгим запретом — драка на Медовый Спас может испортить вам весь год. Убираться в доме в некоторых краях тоже запрещалось . Считается, что уборка на Медовый Спас выносит из дома счастье.

в некоторых краях тоже . Считается, что уборка на Медовый Спас выносит из дома счастье. Категорически нельзя шуметь, употреблять горячительные напитки, устраивать шумные вечеринки. Начался пост, действуют особые правила.

Народные приметы на Медовый Спас 14 августа

А какие приметы на Медовый Спас были у наших предков? Сейчас расскажем. Фото © Freepik

Мало у кого из русских крестьян XVI века дома был календарь. Более того — мало кто из русских крестьян того же столетия мог прочитать, что написано на календаре. Поэтому наши предки отдавали «календарные дела» в руки тех, кто был обучен грамоте. Обычно это были священники. По православным праздникам люди ориентировались во времени: Святки отмечали середину зимы, Макавей — скорое окончание лета.

Расскажем, какие погодные и другие приметы были у наших предков на Медовый Спас. Если загадать желание перед тем, как вы съедите первую ложку освящённого мёда, оно сбудется.

Женщинам автоматически прощают все грехи, если в этот день они помогают вдовам и сиротам.

Густой и ароматный мёд в доме сделает вас богачами.

Если на Макавей жарко, то следующий год будет тёплым.

Чтобы стать здоровым и красивым, надо умыться на заре утренней росой.

Если на Медовый Спас отцвели розы, то ночи будут прохладными.

На Маковый Спас туман над лесом — значит, не будет лесных пожаров.