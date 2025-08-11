Встреча Путина и Трампа
11 августа, 15:00

Что нельзя делать в Медовый Спас: Приметы, традиции, запреты праздника Животворящего Креста

Оглавление
Когда будет Медовый Спас 2025
Медовый Спас — что это за праздник?
Главные традиции праздника Медовый Спас
Что можно и нельзя делать на Медовый Спас 14 августа
Что можно делать 14 августа
Запреты на Медовый Спас 2025
Народные приметы на Медовый Спас 14 августа

Медовый Спас, один из важнейших православных праздников августа, будет совсем скоро. Как провести этот день? Что будет происходить в храме? Какие строгие запреты есть на Медовый Спас 2025? Ответы в материале Life.ru.

Медовый Спас будет уже скоро! Важно знать, когда он и что запрещено делать. Обложка © «Шедеврум»

Медовый Спас — народное название православного праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста. По церковному уставу это малый праздник, но в народной русской культуре он один из важнейших в августе. А появилось празднование ещё в Византийской империи. Почему Крест Честный и Животворящий? Потому что на нём распяли Иисуса Христа, но отнять жизнь пророка полностью не получилось. Христос воскрес на третий день. А Животворящий Крест стал священной реликвией. В материале расскажем всё про Медовый Спас.

Когда будет Медовый Спас 2025

В 2025 году Медовый Спас будет в тот же день, что и в 2024-м, 2023-м, даже в 2026-м. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Дату Медового спаса установили в Константинополе. Она пришлась на август вроде бы по простой причине — византийцы в августе часто болели. Поэтому было принято решение прославлять Честный Животворящий Крест, выносить его на улицы и позволять православным поклоняться ему ради защиты от хворей. А в 1164 году при помощи Животворящего Креста и Владимирской иконы Богоматери князь Андрей Боголюбский защитил Русь от атаки волжских булгар. Праздник появился на Руси, полюбился нашим верующим, превратился в Медовый Спас, который каждый год отмечается 14 августа.

Медовый Спас — что это за праздник?

Медовый Спас — древний православный праздник, что пришёл к нам из Византии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Медовый Спас — это невероятно важный день. Это первый из трёх Спасов, за ним последуют Яблочный 19 августа и Хлебный 29 августа. В православии 14 августа — это день Происхождения честных древ Животворящего Креста, когда принято поклоняться Кресту, на котором распяли Иисуса Христа. Одновременно Медовый спас — день начала Успенского поста. Тот будет продолжаться около двух недель, до 27 августа. Православным нельзя будет есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца. А ещё — молоко и всё, что с ним связано, например творог или сыр.

Кроме того, 14 августа — День памяти Семерых мучеников Маккавеев. Его установили ещё в IX веке в Византии. Тогда христианская Церковь была единой, то есть ещё не разделилась на Православную и Католическую. А на Руси вовсю исповедовали язычество — призвание варягов состоялось только в 862 году, с этой даты ведётся отсчёт существования Руси как государства. И следующие 126 лет Древняя Русь частенько воевала с Византией! Например, в 907 году Константинополь осаждал Олег, а в 941 году — Игорь, дедушка Владимира Святого. А сам праздник почитает память братьев Маккавеев и их матери, которые отказались нарушать заповеди Господа и были казнены язычниками.

Главные традиции праздника Медовый Спас

Традиции на Медовый Спас, конечно же, связаны с мёдом. Но не только с ним. Фото © Wikipedia / Ф.В. Сычков

Медовый Спас совпадает с Днём памяти Маккавеев, праздником Происхождения Честного Животворящего Креста и началом православного поста. А ещё в этот же день отмечается память Памфилийских мучеников-христиан, что приняли смерть от рук римского императора Диоклетиана. Это важный день как для православной Церкви, так и для народа, поэтому традиций достаточно много. Перечислим самые важные из них.

  • На Медовый Спас совершается малое водосвятие. Освящаются колодцы, реки, другие водоёмы. Поэтому его ещё называют Спас на воде.
  • Также именно на Медовый Спас в России собирают и освящают мак. Поэтому есть альтернативное название — Маковый Спас. Название Макавей — дань одновременно и маку, и семи мученикам.
  • Естественно, на Медовый Спас освящают мёд нового сбора.
  • Сборы лекарственных трав на Макавей тоже стоит освятить в храме.
  • В освящённой воде на Маковый Спас купаются сами, купают скот.
  • Принято готовить разнообразные угощения с мёдом и/или маком и угощать нуждающихся.

Что можно и нельзя делать на Медовый Спас 14 августа

На Медовый Спас православная Церковь установила несколько запретов. Фото © Freepik

Медовый Спас — это православный праздник. На протяжении столетий Церковь старалась урегулировать жизнь народа, чтобы внести в неё спокойствие и порядок. В этом ей помогало государство. Поэтому за века сложилась такая система: священник — один из главных людей на селе, а православные праздники проходят по определённому регламенту. Ниже опишем устав на Медовый Спас.

Что можно делать 14 августа

  • Употреблять в пищу постное. Это фрукты, ягоды, овощи, грибы, маковая и медовая выпечка.
  • Приглашать родных и друзей на тихое застолье, угощать их сладостями.
  • Делать из освящённых лекарственных трав «маковейчики». Это букеты, которые функционируют в качестве оберега.
  • Чистить старые колодцы. Одновременно можно их освятить.

Запреты на Медовый Спас 2025

  • Тяжёлая работа под запретом. Нельзя трудиться в поле, на заводе, таскать тяжести.
  • Не стоит есть запретные для поста продукты. Это мясо, рыба, морские деликатесы, молочка.
  • Нельзя ругаться матом, браниться, оскорблять кого-то, драться. Это под строгим запретом — драка на Медовый Спас может испортить вам весь год.
  • Убираться в доме в некоторых краях тоже запрещалось. Считается, что уборка на Медовый Спас выносит из дома счастье.
  • Категорически нельзя шуметь, употреблять горячительные напитки, устраивать шумные вечеринки. Начался пост, действуют особые правила.

Народные приметы на Медовый Спас 14 августа

А какие приметы на Медовый Спас были у наших предков? Сейчас расскажем. Фото © Freepik

Мало у кого из русских крестьян XVI века дома был календарь. Более того — мало кто из русских крестьян того же столетия мог прочитать, что написано на календаре. Поэтому наши предки отдавали «календарные дела» в руки тех, кто был обучен грамоте. Обычно это были священники. По православным праздникам люди ориентировались во времени: Святки отмечали середину зимы, Макавей — скорое окончание лета.

Расскажем, какие погодные и другие приметы были у наших предков на Медовый Спас.

  • Если загадать желание перед тем, как вы съедите первую ложку освящённого мёда, оно сбудется.
  • Женщинам автоматически прощают все грехи, если в этот день они помогают вдовам и сиротам.
  • Густой и ароматный мёд в доме сделает вас богачами.
  • Если на Макавей жарко, то следующий год будет тёплым.
  • Чтобы стать здоровым и красивым, надо умыться на заре утренней росой.
  • Если на Медовый Спас отцвели розы, то ночи будут прохладными.
  • На Маковый Спас туман над лесом — значит, не будет лесных пожаров.

Счастливого Медового Спаса! Это важный праздник, насыщенный священными смыслами. В день Макавея отмечают как память о мучениках, так и военные победы, а также главный сюжет в христианстве — принятие Иисусом смерти на кресте во имя искупления грехов человечества. А ещё Life.ru собрал 5 примет на скорое богатство — помимо густого мёда на Медовый Спас!

