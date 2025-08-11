Что нельзя делать в Медовый Спас: Приметы, традиции, запреты праздника Животворящего Креста
Медовый Спас, один из важнейших православных праздников августа, будет совсем скоро. Как провести этот день? Что будет происходить в храме? Какие строгие запреты есть на Медовый Спас 2025? Ответы в материале Life.ru.
Медовый Спас будет уже скоро! Важно знать, когда он и что запрещено делать. Обложка © «Шедеврум»
Медовый Спас — народное название православного праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста. По церковному уставу это малый праздник, но в народной русской культуре он один из важнейших в августе. А появилось празднование ещё в Византийской империи. Почему Крест Честный и Животворящий? Потому что на нём распяли Иисуса Христа, но отнять жизнь пророка полностью не получилось. Христос воскрес на третий день. А Животворящий Крест стал священной реликвией. В материале расскажем всё про Медовый Спас.
Когда будет Медовый Спас 2025
В 2025 году Медовый Спас будет в тот же день, что и в 2024-м, 2023-м, даже в 2026-м. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Дату Медового спаса установили в Константинополе. Она пришлась на август вроде бы по простой причине — византийцы в августе часто болели. Поэтому было принято решение прославлять Честный Животворящий Крест, выносить его на улицы и позволять православным поклоняться ему ради защиты от хворей. А в 1164 году при помощи Животворящего Креста и Владимирской иконы Богоматери князь Андрей Боголюбский защитил Русь от атаки волжских булгар. Праздник появился на Руси, полюбился нашим верующим, превратился в Медовый Спас, который каждый год отмечается 14 августа.
Медовый Спас — что это за праздник?
Медовый Спас — древний православный праздник, что пришёл к нам из Византии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maglara
Медовый Спас — это невероятно важный день. Это первый из трёх Спасов, за ним последуют Яблочный 19 августа и Хлебный 29 августа. В православии 14 августа — это день Происхождения честных древ Животворящего Креста, когда принято поклоняться Кресту, на котором распяли Иисуса Христа. Одновременно Медовый спас — день начала Успенского поста. Тот будет продолжаться около двух недель, до 27 августа. Православным нельзя будет есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца. А ещё — молоко и всё, что с ним связано, например творог или сыр.
Кроме того, 14 августа — День памяти Семерых мучеников Маккавеев. Его установили ещё в IX веке в Византии. Тогда христианская Церковь была единой, то есть ещё не разделилась на Православную и Католическую. А на Руси вовсю исповедовали язычество — призвание варягов состоялось только в 862 году, с этой даты ведётся отсчёт существования Руси как государства. И следующие 126 лет Древняя Русь частенько воевала с Византией! Например, в 907 году Константинополь осаждал Олег, а в 941 году — Игорь, дедушка Владимира Святого. А сам праздник почитает память братьев Маккавеев и их матери, которые отказались нарушать заповеди Господа и были казнены язычниками.
Главные традиции праздника Медовый Спас
Традиции на Медовый Спас, конечно же, связаны с мёдом. Но не только с ним. Фото © Wikipedia / Ф.В. Сычков
Медовый Спас совпадает с Днём памяти Маккавеев, праздником Происхождения Честного Животворящего Креста и началом православного поста. А ещё в этот же день отмечается память Памфилийских мучеников-христиан, что приняли смерть от рук римского императора Диоклетиана. Это важный день как для православной Церкви, так и для народа, поэтому традиций достаточно много. Перечислим самые важные из них.
- На Медовый Спас совершается малое водосвятие. Освящаются колодцы, реки, другие водоёмы. Поэтому его ещё называют Спас на воде.
- Также именно на Медовый Спас в России собирают и освящают мак. Поэтому есть альтернативное название — Маковый Спас. Название Макавей — дань одновременно и маку, и семи мученикам.
- Естественно, на Медовый Спас освящают мёд нового сбора.
- Сборы лекарственных трав на Макавей тоже стоит освятить в храме.
- В освящённой воде на Маковый Спас купаются сами, купают скот.
- Принято готовить разнообразные угощения с мёдом и/или маком и угощать нуждающихся.
Что можно и нельзя делать на Медовый Спас 14 августа
На Медовый Спас православная Церковь установила несколько запретов. Фото © Freepik
Медовый Спас — это православный праздник. На протяжении столетий Церковь старалась урегулировать жизнь народа, чтобы внести в неё спокойствие и порядок. В этом ей помогало государство. Поэтому за века сложилась такая система: священник — один из главных людей на селе, а православные праздники проходят по определённому регламенту. Ниже опишем устав на Медовый Спас.
Что можно делать 14 августа
- Употреблять в пищу постное. Это фрукты, ягоды, овощи, грибы, маковая и медовая выпечка.
- Приглашать родных и друзей на тихое застолье, угощать их сладостями.
- Делать из освящённых лекарственных трав «маковейчики». Это букеты, которые функционируют в качестве оберега.
- Чистить старые колодцы. Одновременно можно их освятить.
Запреты на Медовый Спас 2025
- Тяжёлая работа под запретом. Нельзя трудиться в поле, на заводе, таскать тяжести.
- Не стоит есть запретные для поста продукты. Это мясо, рыба, морские деликатесы, молочка.
- Нельзя ругаться матом, браниться, оскорблять кого-то, драться. Это под строгим запретом — драка на Медовый Спас может испортить вам весь год.
- Убираться в доме в некоторых краях тоже запрещалось. Считается, что уборка на Медовый Спас выносит из дома счастье.
- Категорически нельзя шуметь, употреблять горячительные напитки, устраивать шумные вечеринки. Начался пост, действуют особые правила.
Народные приметы на Медовый Спас 14 августа
А какие приметы на Медовый Спас были у наших предков? Сейчас расскажем. Фото © Freepik
Мало у кого из русских крестьян XVI века дома был календарь. Более того — мало кто из русских крестьян того же столетия мог прочитать, что написано на календаре. Поэтому наши предки отдавали «календарные дела» в руки тех, кто был обучен грамоте. Обычно это были священники. По православным праздникам люди ориентировались во времени: Святки отмечали середину зимы, Макавей — скорое окончание лета.
Расскажем, какие погодные и другие приметы были у наших предков на Медовый Спас.
- Если загадать желание перед тем, как вы съедите первую ложку освящённого мёда, оно сбудется.
- Женщинам автоматически прощают все грехи, если в этот день они помогают вдовам и сиротам.
- Густой и ароматный мёд в доме сделает вас богачами.
- Если на Макавей жарко, то следующий год будет тёплым.
- Чтобы стать здоровым и красивым, надо умыться на заре утренней росой.
- Если на Медовый Спас отцвели розы, то ночи будут прохладными.
- На Маковый Спас туман над лесом — значит, не будет лесных пожаров.
Счастливого Медового Спаса! Это важный праздник, насыщенный священными смыслами. В день Макавея отмечают как память о мучениках, так и военные победы, а также главный сюжет в христианстве — принятие Иисусом смерти на кресте во имя искупления грехов человечества. А ещё Life.ru собрал 5 примет на скорое богатство — помимо густого мёда на Медовый Спас!
