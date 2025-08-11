Пляжная мода СССР: во что одевались на курортах наши бабушки, за что сейчас бы нас подняли на смех

Представьте себе пляж в Сочи образца 1950 года. Никаких бикини, селфи в купальниках и загорелых тел цвета шоколада. Вместо этого — дамы в платьях до колен, которые осторожно заходят в воду, придерживая подол, и мужчины в шерстяных трусах, больше похожих на современные семейные трусы. Мы изучили архивные фотографии и воспоминания очевидцев, чтобы рассказать, как выглядел советский пляжный отдых и во что одевались наши бабушки, когда собирались «на воды». Спойлер: это было совсем не то, что мы привыкли видеть сегодня.

Революция в плавках: когда советские женщины сбросили корсеты

Купальники в Советском Союзе: история пляжной моды наших бабушек. Фото © ТАСС / Николай Кубеев

В двадцатые годы советские курорты переживали настоящую революцию — не политическую, а модную. Женщины, только что получившие равные права с мужчинами, решили, что пора освободиться не только от царского режима, но и от викторианских предрассудков в одежде. Долой корсеты, турнюры и купальные платья до пят! Правда, свобода пришла постепенно. Первые «смелые» купальники тридцатых всё ещё закрывали тело от шеи до колен, но уже позволяли двигаться в воде, не рискуя утонуть под тяжестью мокрой ткани. Женщины наконец-то могли плавать по-настоящему, а не просто элегантно плескаться у берега. Мода на активный отдых и физкультуру делала своё дело: советские пляжницы хотели не только красиво выглядеть, но и свободно двигаться. Государственные программы оздоровления нации требовали от граждан быть спортивными, а в длинных платьях особо не поплаваешь.

Дефицит и находчивость: когда бельё становилось пляжной модой

Как одевались на пляже в СССР: эволюция советской курортной моды. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Купить красивый купальник в СССР было квестом уровня «найти иголку в стоге сена». Магазины предлагали несколько унылых моделей, обычно тёмных цветов и простого кроя. Зато советские женщины научились творчеству из нужды! В ход шло всё: от переделанного нижнего белья до самодельных купальников из любых подходящих тканей. Многие просто надевали светлую майку и трусы — и вот вам готовый пляжный наряд. Особо предприимчивые рукодельницы перешивали старые платья, создавая что-то среднее между сарафаном и купальником. Бабушки рассказывают, что самым шикарным считался купальник, сшитый из привезённой из-за границы ткани или доставшийся от заграничных родственников. Такая вещь береглась годами и передавалась по наследству, как семейная реликвия.

Вязаные шедевры пятидесятых: когда крючок был важнее кутюрье

Советская пляжная мода: от платьев до бикини в Стране Советов. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Пятидесятые принесли на советские пляжи настоящий бум вязаных купальников. Почти каждая женщина умела вязать, а значит, могла создать себе уникальный пляжный наряд. Вязаные купальники были практичными: быстро сохли, хорошо тянулись и служили долго. Плюс их можно было украсить узорами, сделать яркими или, наоборот, строгими — на любой вкус. Популярностью пользовались не только классические купальники, но и всевозможные туники, юбочки и даже целые пляжные платья. Советские модницы создавали многослойные ансамбли: сначала купальник, поверх лёгкая туника, на голову косынка, а в руки — плетёная сумочка. Выглядело это довольно мило, хотя и далеко от современных представлений о пляжной моде. Вязание купальников стало настоящим народным творчеством — узоры и модели передавались от мамы к дочке, а самые удачные образцы становились предметом зависти всего курорта.

Мужская мода: от шерстяных трусов до бермудов

Курортная одежда в СССР: что носили на пляжах советские граждане. Фото © ТАСС

Мужчины на советских пляжах выглядели не менее консервативно, чем женщины. В тридцатые-сороковые годы стандартной пляжной одеждой для сильного пола были шерстяные трусы — довольно объёмные, тёмного цвета, больше похожие на современные семейные трусы. Представьте себе мужчину в таких плавках на современном пляже — выглядел бы как персонаж из комедийного фильма! Но тогда это было нормой, а более открытые варианты считались неприличными. Революцию в мужской пляжной моде совершила Америка, откуда в шестидесятые пришла мода на шорты-бермуды. Эти удлинённые шорты стали компромиссом между консервативностью и комфортом. Советские мужчины с энтузиазмом приняли новинку — наконец-то можно было и прилично выглядеть, и свободно двигаться. Правда, достать настоящие бермуды было непросто, поэтому многие шили их сами или переделывали из обычных брюк.

Эпоха бикини: как «Бриллиантовая рука» изменила всё

История купальников в Советском Союзе: от консервативности к бикини. Фото © ТАСС / Б. Алекнавичюс

Настоящий переворот в советской пляжной моде произошёл в конце шестидесятых, когда на экраны вышла «Бриллиантовая рука» с легендарной сценой «Мини-бикини-69». Фраза Никулина стала крылатой, а само бикини — предметом мечтаний советских женщин. Конечно, купить настоящее бикини в магазине было невозможно, но советские модницы быстро научились их шить. Появились первые журналы с выкройками, а подруги делились секретами кроя. Правда, носить бикини решались далеко не все: общественное мнение ещё было довольно консервативным. Многие предпочитали более закрытые варианты или надевали бикини только на «диких» пляжах, подальше от посторонних глаз. Но мода брала своё — к семидесятым годам раздельные купальники стали привычным явлением на советских курортах. Женщины почувствовали вкус свободы и больше не хотели возвращаться к закрытым купальным платьям своих мам.

Пляжи СССР: как менялась мода на курортах Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС