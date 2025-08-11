РЭО выделит более 50 млрд рублей на переработку отходов до конца года

До конца 2025 года Российский экологический оператор планирует выделить более 50 миллиардов рублей на реализацию 11 крупных проектов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, что покрывает около 90% их стоимости. Об этом РИАМО сообщила пресс-служба компании.

Генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова отметила, что компания последовательно инвестирует в развитие инфраструктуры обращения с отходами и в 2025 году планирует поддержать проекты в восьми регионах страны. Реализация этих инициатив обеспечит ежегодную обработку более двух миллионов тонн отходов, утилизацию почти миллиона тонн и размещение аналогичного объёма ТКО.

Одним из реализуемых проектов является комплекс по переработке отходов в Краснодарском крае, который уже получил финансирование от РЭО в размере 945 миллионов рублей 30 июля 2025 года. Общая стоимость этого объекта оценивается примерно в миллиард рублей.

Российский экологический оператор был создан указом президента от 14 января 2019 года с целью формирования системы обращения с ТКО по всей стране. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», стартовавшего после завершения программы «Экология» в 2024 году, поставлены задачи по формированию экономики замкнутого цикла: к 2030 году сортировать все образующиеся отходы, сократить их захоронение до половины и вовлечь не менее четверти отходов производства и потребления во вторичный оборот.