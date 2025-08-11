Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:53

Суд в Москве вновь оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Таганский районный суд Москвы вновь оштрафовал Telegram за то, что мессенджер не удалил запрещённую информацию. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Telegram Messenger Inc. был признан виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение обязанностей по удалению информации, подлежащей ограничению по российскому законодательству.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении суда.

Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+
Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+

Ранее Telegram Messenger Inc. был оштрафован на 7 млн рублей за неоднократное несоблюдение требований российского законодательства о саморегулировании в Интернете. Суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar