Суд в Москве вновь оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента
Таганский районный суд Москвы вновь оштрафовал Telegram за то, что мессенджер не удалил запрещённую информацию. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.
Telegram Messenger Inc. был признан виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение обязанностей по удалению информации, подлежащей ограничению по российскому законодательству.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении суда.
Ранее Telegram Messenger Inc. был оштрафован на 7 млн рублей за неоднократное несоблюдение требований российского законодательства о саморегулировании в Интернете. Суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях РФ.