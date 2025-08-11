Суд в Москве вновь оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента

Таганский районный суд Москвы вновь оштрафовал Telegram за то, что мессенджер не удалил запрещённую информацию. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.



Telegram Messenger Inc. был признан виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение обязанностей по удалению информации, подлежащей ограничению по российскому законодательству.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении суда.