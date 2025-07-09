Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле

Telegram Messenger Inc. был оштрафован на 7 миллионов рублей Таганским судом Москвы за неоднократное несоблюдение требований российского законодательства о саморегулировании в Интернете, сообщили представители судебной пресс-службы.

Суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и назначил соответствующее наказание в виде штрафа указанного размера.

«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.13.50 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, что с февраля 2021 года в России действует закон, обязывающий социальные сети к самостоятельному выявлению и блокировке противоправного контента, обеспечению каналов обратной связи для пользователей, позволяющих сообщать о таком контенте, а также к ежегодной публикации отчетов о проделанной работе в этой области.