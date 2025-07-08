Суд оштрафовал Google и Twitch на 3,8 и 7 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и Twitch на 3,8 и 7 млн рублей. Компания поисковой системы была наказана за не удаление запрещённой в РФ информации, а стриминговый сервис — за повторное неисполнение обязанностей по мониторингу сайта. Об этом рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ. — Прим. Life.ru)», — указали в пресс-службе.

В другом постановлении Таганского районного суда Москвы Twitch Interactive, Inc. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети или принятию мер по ограничению доступа к информации).