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8 июля, 18:15

Суд оштрафовал Google и Twitch на 3,8 и 7 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и Twitch на 3,8 и 7 млн рублей. Компания поисковой системы была наказана за не удаление запрещённой в РФ информации, а стриминговый сервис — за повторное неисполнение обязанностей по мониторингу сайта. Об этом рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ. — Прим. Life.ru)», — указали в пресс-службе.

В другом постановлении Таганского районного суда Москвы Twitch Interactive, Inc. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети или принятию мер по ограничению доступа к информации).

Компанию Google признали виновной в сборе данных пользователей Android без согласия
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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке RuStore на iPhone и другие устройства. Новый закон запрещает ограничивать доступ к RuStore на уровне программного обеспечения, что фактически направлено на компании, блокирующие сторонние источники приложений — в первую очередь Apple.

Полина Никифорова
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