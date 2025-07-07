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7 июля, 12:21

Путин подписал закон о предустановке RuStore на iPhone и другие устройства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Ground Picture

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других гаджетов разрешить установку российского магазина приложений RuStore. Документ вступает в силу после официальной публикации.

Новый закон запрещает ограничивать доступ к RuStore на уровне программного обеспечения, что фактически направлено на компании, блокирующие сторонние источники приложений — в первую очередь Apple. Ранее депутаты и сенаторы, выступившие инициаторами документа, указывали, что такие ограничения нарушают цифровой суверенитет и ставят российских пользователей в зависимость от иностранных платформ.

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В экосистеме Apple по умолчанию работает только фирменный AppStore, а установка сторонних магазинов без джейлбрейка невозможна. Однако в некоторых странах, например в странах ЕС, Apple уже была вынуждена допустить альтернативные магазины приложений — теперь аналогичный шаг компания должна будет сделать и в России.

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Инициатива по обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты, Smart TV и другие устройства появилась на фоне усиливающегося курса на технологический суверенитет. RuStore был разработан по поручению правительства как альтернатива зарубежным платформам, таким как App Store и Google Play, которые в 2022 году ограничили доступ для российских пользователей и разработчиков. С 2023 года действует требование о предустановке RuStore на Android-устройства, продаваемые в России, однако Apple, владеющая закрытой экосистемой iOS, отказывалась допускать сторонние магазины приложений. Это вызывало критику со стороны законодателей, которые указывали на необходимость обеспечить равный доступ российских пользователей к отечественному программному обеспечению. Новый закон закрепляет обязанность производителей не препятствовать установке RuStore и устраняет правовые барьеры для его внедрения в устройства, официально продаваемые в России. Закон также укладывается в общий тренд по созданию независимой цифровой инфраструктуры, включая отечественные аналоги ОС, офисного ПО и облачных платформ.

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Марина Фещенко
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