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3 июля, 07:10

Благо или угроза? Россияне оценили риск бунта машин из-за стремительного развития ИИ

360.ru: Более 32% россиян опасаются угрозы восстания машин из-за развития ИИ

Терминатор. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Терминатор. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России активно развиваются технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), что многие люди считают благом для страны и общества. Однако находятся и те, кто всерьёз опасаются восстания машин. К примеру, более 32% участников социологического исследования, результаты которого публикует 360.ru, увидели в роботах реальную угрозу.

В то же время более половины респондентов выразили доверие новым технологиям. Две трети заявили, что преимущества использования ИИ превышают возможные риски. Тем не менее, по мнению 71% опрошенных, нейросети должны находиться под полным контролем государства.

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Участники опроса высоко оценили вклад ИИ в автоматизацию рутинных задач. Однако большинство считает, что нейросети вряд ли полностью заменят человеческий труд и смогут развиваться наравне с людьми. Кроме того, 28% россиян выразили опасения, мол, активное развитие ИИ может привести к утрате его уникальности и значимости.

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Кстати, в Китае уже произошло локальное восстание машин. Во время испытаний робот «взбесился» и внезапно напал на инженера. А в Индии слоны-роботы заменяют живых сородичей. Зато в России роботы всё чаще спасают жизни.

Борис Эльфанд
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