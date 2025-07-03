Благо или угроза? Россияне оценили риск бунта машин из-за стремительного развития ИИ
360.ru: Более 32% россиян опасаются угрозы восстания машин из-за развития ИИ
Терминатор. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В России активно развиваются технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), что многие люди считают благом для страны и общества. Однако находятся и те, кто всерьёз опасаются восстания машин. К примеру, более 32% участников социологического исследования, результаты которого публикует 360.ru, увидели в роботах реальную угрозу.
В то же время более половины респондентов выразили доверие новым технологиям. Две трети заявили, что преимущества использования ИИ превышают возможные риски. Тем не менее, по мнению 71% опрошенных, нейросети должны находиться под полным контролем государства.
Участники опроса высоко оценили вклад ИИ в автоматизацию рутинных задач. Однако большинство считает, что нейросети вряд ли полностью заменят человеческий труд и смогут развиваться наравне с людьми. Кроме того, 28% россиян выразили опасения, мол, активное развитие ИИ может привести к утрате его уникальности и значимости.
Кстати, в Китае уже произошло локальное восстание машин. Во время испытаний робот «взбесился» и внезапно напал на инженера. А в Индии слоны-роботы заменяют живых сородичей. Зато в России роботы всё чаще спасают жизни.