Благо или угроза? Россияне оценили риск бунта машин из-за стремительного развития ИИ

В России активно развиваются технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), что многие люди считают благом для страны и общества. Однако находятся и те, кто всерьёз опасаются восстания машин. К примеру, более 32% участников социологического исследования, результаты которого публикует 360.ru, увидели в роботах реальную угрозу.

В то же время более половины респондентов выразили доверие новым технологиям. Две трети заявили, что преимущества использования ИИ превышают возможные риски. Тем не менее, по мнению 71% опрошенных, нейросети должны находиться под полным контролем государства.