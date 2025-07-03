Путин пошутил о роботе-уборщике в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Среди них был робот-уборщик от компании Waybot Robotics из Ростова.

Генеральный директор компании Максим Олейников рассказал, что их робота покупают в разных городах России — от Санкт-Петербурга до Камчатки.

«В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим», — сказал Олейников.

Путин в шутку заметил, что неизвестно, действительно ли его там нет.

«Откуда вы знаете, что его там нет?» — пошутил Путин.

Олейников также рассказал о планах сделать так, чтобы такие роботы были в каждой квартире.

«Как в Кремле», — в шутку добавил президент.