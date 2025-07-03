Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 16:40

Путин пошутил о роботе-уборщике в Кремле

Путин познакомился с российским роботом-уборщиком на выставке «Знай наших»

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Среди них был робот-уборщик от компании Waybot Robotics из Ростова.

Генеральный директор компании Максим Олейников рассказал, что их робота покупают в разных городах России — от Санкт-Петербурга до Камчатки.

«В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим», — сказал Олейников.

Путин в шутку заметил, что неизвестно, действительно ли его там нет.

«Откуда вы знаете, что его там нет?» — пошутил Путин.

Олейников также рассказал о планах сделать так, чтобы такие роботы были в каждой квартире.

«Как в Кремле», — в шутку добавил президент.

Путин пошутил о зиме на фоне холодного лета и обсудил северный завоз
Путин пошутил о зиме на фоне холодного лета и обсудил северный завоз

Ранее на форуме АСИ Владимир Путин начал программу с осмотра выставки конкурса «Знай наших», где представлены перспективные российские бренды. По данным Кремля, на конкурс подано свыше 14 тысяч заявок в категориях: продукты питания, потребтовары, высокие технологии, креативные индустрии и IT. Также выделены специальные номинации, соответствующие рыночным трендам.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar