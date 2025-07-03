Путин пошутил о роботе-уборщике в Кремле
Путин познакомился с российским роботом-уборщиком на выставке «Знай наших»
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Среди них был робот-уборщик от компании Waybot Robotics из Ростова.
Генеральный директор компании Максим Олейников рассказал, что их робота покупают в разных городах России — от Санкт-Петербурга до Камчатки.
«В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим», — сказал Олейников.
Путин в шутку заметил, что неизвестно, действительно ли его там нет.
«Откуда вы знаете, что его там нет?» — пошутил Путин.
Олейников также рассказал о планах сделать так, чтобы такие роботы были в каждой квартире.
«Как в Кремле», — в шутку добавил президент.
Ранее на форуме АСИ Владимир Путин начал программу с осмотра выставки конкурса «Знай наших», где представлены перспективные российские бренды. По данным Кремля, на конкурс подано свыше 14 тысяч заявок в категориях: продукты питания, потребтовары, высокие технологии, креативные индустрии и IT. Также выделены специальные номинации, соответствующие рыночным трендам.