Путин пошутил о зиме на фоне холодного лета и обсудил северный завоз

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством пошутил, что зима может наступить быстрее, чем ожидается, из-за холодной летней погоды. Он отметил, что хотя зима ещё не скоро, погода может резко измениться.

«Погода сейчас такая, завтра — другая. У нас вроде лето пока не начиналось, а потом — бум, вроде лето наступит, жара будет. А потом — тук, опять морозы. И если в чём-то опоздаем, но не завезём, просто проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано со своевременным финансированием», — призвал президент.

После доклада первого замглавы Минфина Ирины Окладниковой о Северном завозе, Путин добавил, что нельзя упускать ни одного дня.

Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные районы, включая арктические регионы, которые зимой остаются отрезанными от основной территории.