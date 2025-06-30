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Регион
30 июня, 14:57

«Ручки-то лучше под голову»: Путин подсказал спортсменам, как правильно качать пресс

Путин на видеоконференции рассказал, как правильно качать пресс

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов в формате видеоконференции президент России Владимир Путин обратил внимание на футболистов из Херсонской области, которые тренировались на стадионе. Российский лидер обратил внимание, что дети используют неправильную технику и сообщил об этом директору школы Ильмию Челебиеву.

Владимир Путин рассказал детям, как правильно качать пресс. Видео © Life.ru

«Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Вижу, что они делают — пресс подкачивают. Ручки-то лучше по голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. Обязательно. А так всё правильно», — посоветовал Путин.

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Полина Никифорова
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