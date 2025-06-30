«Ручки-то лучше под голову»: Путин подсказал спортсменам, как правильно качать пресс
Путин на видеоконференции рассказал, как правильно качать пресс
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В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов в формате видеоконференции президент России Владимир Путин обратил внимание на футболистов из Херсонской области, которые тренировались на стадионе. Российский лидер обратил внимание, что дети используют неправильную технику и сообщил об этом директору школы Ильмию Челебиеву.
Владимир Путин рассказал детям, как правильно качать пресс. Видео © Life.ru
«Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Вижу, что они делают — пресс подкачивают. Ручки-то лучше по голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. Обязательно. А так всё правильно», — посоветовал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости масштабного экономического возрождения Донбасса и Новороссии. Это, по его словам, должно способствовать возвращению граждан в родные места. Президент подчеркнул, что важной задачей является создание условий, при которых население сможет убедиться в позитивных изменениях и вернуться на родную землю.