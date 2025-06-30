Путин заявил о восстановлении в Донбассе и Новороссии свыше 20 тысяч объектов

С 2022 года в Донбассе и Новороссии было восстановлено или возведено около 23 000 объектов различного назначения, включая жилые здания, образовательные учреждения, медицинские организации и объекты коммунального хозяйства. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом вопросам социально-экономического развития этих территорий.

Путин проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Видео © Life.ru

«За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов, порядка 22,8 — это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура», — сказал глава государства.

Он также акцентировал внимание на масштабных работах по восстановлению дорожной инфраструктуры в Донбассе и Новороссии, где было отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог. Особое значение, по словам президента, имеет трасса «Новороссия», которая не только соединила Крым с остальной территорией страны по суше, но и стала ключевым элементом нового туристического маршрута «Азовское кольцо», проходящего вокруг Азовского моря.