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Регион
30 июня, 10:17

«Планы весьма амбициозные»: Кремль назвал один из главных приоритетов Путина

Песков назвал развитие новых регионов приоритетом для Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Развитие ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей остаётся одним из главных направлений работы президента и правительства, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

«Это безусловный приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные», — рассказал он.

Владимир Путин намерен продолжать уделять особое внимание социально-экономическому восстановлению и интеграции регионов Донбасса и Новороссии. Сегодня глава государства проведёт совещание, посвящённое именно этим вопросам. Песков подчеркнул, что обсуждаться будут как текущие задачи, так и долгосрочные стратегии, направленные на полноценное развитие этих территорий.

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Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости отказаться от неоколониальной модели, при которой ресурсы планеты обслуживают интересы «золотого миллиарда». На Петербургском международном экономическом форуме президент подчеркнул, что миру требуется новая система развития — справедливая и основанная на равноправии государств, а не на диктате элит и глобального центра.

Милена Скрипальщикова
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