«Планы весьма амбициозные»: Кремль назвал один из главных приоритетов Путина

Развитие ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей остаётся одним из главных направлений работы президента и правительства, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

«Это безусловный приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные», — рассказал он.

Владимир Путин намерен продолжать уделять особое внимание социально-экономическому восстановлению и интеграции регионов Донбасса и Новороссии. Сегодня глава государства проведёт совещание, посвящённое именно этим вопросам. Песков подчеркнул, что обсуждаться будут как текущие задачи, так и долгосрочные стратегии, направленные на полноценное развитие этих территорий.