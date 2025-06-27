В Правительстве России обсудили вектор развития креативных индустрий

В Москве под руководством председателя Правительства России Михаила Мишустина прошла стратегическая сессия, посвящённая развитию креативной экономики в стране. Мероприятие было организовано в рамках поручения президента Владимира Путина, озвученного на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учётом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральных и региональных властей, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес», — сказал Мишустин.

Глава государства подчеркнул необходимость ускоренного развития отраслей, связанных с наукой, культурой, дизайном, музыкой, архитектурой, кино, цифровыми и гуманитарными технологиями, назвав их «экономикой впечатлений» и важной составляющей новой структуры национального роста.

В сессии приняли участие представители органов власти, институтов развития, бизнеса, образования, культуры и медиа. Гости обсудили ключевые направления развития креативной экономики до 2030 года, ценностные ориентиры, региональные стратегии роста, а также способы интеграции креативных решений в экономику страны.

«В творческих индустриях занято 4,6 млн человек, общая валовая добавленная стоимость продукции составляет 7,5 трлн рублей. Более 390 тысяч организаций МСП и индивидуальных предпринимателей работают в креативной сфере. Креативная экономика становится ключевым драйвером роста для всех регионов, особенно для тех, где традиционные сектора и природные ресурсы не являются основой экономики», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.