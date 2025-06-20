Путин призвал отказаться от модели развития, основанной на «золотом миллиарде»

Мир, переживающий глубокие изменения, требует принципиально новой модели развития, которая перестанет обслуживать интересы «золотого миллиарда». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый «золотой миллиард» выкачивает ресурсы из остальных государств и интересах узкого круга так называемых элит», — подчеркнул президент.