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20 июня, 14:07

Путин призвал отказаться от модели развития, основанной на «золотом миллиарде»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мир, переживающий глубокие изменения, требует принципиально новой модели развития, которая перестанет обслуживать интересы «золотого миллиарда». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый «золотой миллиард» выкачивает ресурсы из остальных государств и интересах узкого круга так называемых элит», — подчеркнул президент.

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Ранее Путин заявил, что технологический прорыв должен снизить уровень бедности в стране и повысить качество жизни людей. Он подчеркнул, что современные технологические достижения должны быть доступны каждому гражданину страны. Помимо этого, глава страны отметил, что в России зафиксирован беспрецедентно низкий уровень бедности.

Александра Мышляева
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