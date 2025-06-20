Путин: Число бедных в России сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн с 2000 года

С 2000 года количество людей, живущих за чертой бедности в России, сократилось с 42,3 до 10,5 миллиона человек, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин. Видео © Life.ru

Президент подчеркнул позитивные изменения в сфере благосостояния граждан. По его словам, в первом квартале текущего года количество россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, уменьшилось более чем на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обращаясь к участникам собрания, президент напомнил о значительных успехах в борьбе с бедностью.

«В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, ну скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%. И это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек. Ну, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать», — сказал он.