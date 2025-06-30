Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский уровень развития к 2030 году

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что к 2030 году ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны достичь среднероссийского уровня качества жизни и ключевых показателей развития. Заявление он озвучил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов.

Он особо отметил, что все поставленные задачи по развитию новых регионов России необходимо реализовать в полном объёме, придав этому процессу особую значимость и комплексный подход.