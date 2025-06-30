Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский уровень развития к 2030 году
Путин: Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
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Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что к 2030 году ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны достичь среднероссийского уровня качества жизни и ключевых показателей развития. Заявление он озвучил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов.
Он особо отметил, что все поставленные задачи по развитию новых регионов России необходимо реализовать в полном объёме, придав этому процессу особую значимость и комплексный подход.
Также ранее Путин призвал создать комфортные трудовые условия в культурных учреждениях. Президент подчеркнул, что для работы в этих учреждениях требуются высококвалифицированные специалисты, стремящиеся к профессиональному росту и готовые применять передовые методики. По его мнению, ключевым фактором является преданность своему делу. Для привлечения таких специалистов необходимо обеспечить им достойные условия труда и решить вопросы, связанные с жильём.