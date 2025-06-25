Путин призвал создать комфортные трудовые условия в культурных учреждениях

Персонал является важнейшим активом культурных учреждений, обеспечивающим их функционирование и обогащающим их деятельность. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по созданию культурно-образовательных кластеров.

«Ещё более важно — это организация дальнейшей работы учреждений, её содержание, наполнение смыслом, жизнью, дыханием. Здесь огромную роль играют люди, пришедшие не просто трудиться в таких комплексах, а сделать их лучшими, самобытными, востребованными», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что для работы в этих учреждениях требуются высококвалифицированные специалисты, стремящиеся к профессиональному росту и готовые применять передовые методики. По его мнению, ключевым фактором является преданность своему делу. Для привлечения таких специалистов необходимо обеспечить им достойные условия труда и решить вопросы, связанные с жильём.