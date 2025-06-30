Путин призвал обеспечить экономический перезапуск Донбасса и Новороссии
Путин: Экономикам Донбасса и Новороссии нужен мощный перезапуск
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости масштабного экономического возрождения Донбасса и Новороссии. Это, по его словам, должно способствовать возвращению граждан в родные места.
«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть», — отметил глава российского государства на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов.
Президент подчеркнул, что важной задачей является создание условий, при которых население сможет убедиться в позитивных изменениях и вернуться на родную землю. Именно на родной земле они смогут активно трудиться, развиваться, растить семьи и созидать свое будущее.
Ранее Путин рассказал, что за период с 2022 года в Донбассе и Новороссии было отстроено или приведено в порядок около 23 000 сооружений и объектов. Этот объём включает в себя жилой фонд, учебные заведения, медицинские центры, а также системы жизнеобеспечения.