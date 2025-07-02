Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства по видеосвязи, акцентировав внимание на вопросах поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Он попросил замминистра обороны Анну Цивилёву предоставить информацию о социальном обеспечении военных, которые получили травмы и продолжают служить.

Путин проводит совещание с кабмином по вопросу гарантий бойцам СВО и их семьям. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин также отметил, что на встречах с вдовами, потерявшими мужей в ходе СВО, они задавали вопросы о возможности получения образования и переподготовки.

«Потом мне при встрече с членами семей, прежде всего семей, которые утратили, потеряли своего мужа и отца в ходе специальной военной операции, [задавали] вопрос по вдовам и получении ими образования», — обратил внимание Путин.

Президент поинтересовался, есть ли какие-либо шаги в этом направлении.