«Уверен, так и будет»: Путин пожелал участникам СВО победы

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии молодёжных центров в различных регионах страны, выразил свою поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Он заявил о своей уверенности в их успехе и победе.

Во время мероприятия, обращаясь к участнице из ЯНАО Полине Черемных, представившей город Новый Уренгой, глава государства попросил передать её супругу наилучшие пожелания. Сейчас муж девушки находится на фронте.

«Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал глава государства.

Президент отметил, что семья Черемных вносит свой вклад в общее дело, подчеркнув, что «каждый сейчас на своём месте решает важные задачи».