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28 июня, 12:59

Путин поздравил с Днём молодёжи находящихся на СВО бойцов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём молодёжи бойцов, выполняющих свой долг в зоне СВО. Российский лидер назвал их героями и уже состоявшимися ветеранами, которые сами становятся наставниками для подрастающего поколения.

Путин поздравил с Днем молодёжи находящихся в зоне СВО бойцов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Не раз говорил: считаю чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться», — сказал российский лидер.

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Напомним, президент РФ в видеоформате присоединился к церемонии открытия молодёжных центров в шести регионах страны. Путин поздравил россиян с Днём молодёжи, отметив, что этот праздник символизирует юношеский энтузиазм, оптимизм и новые перспективы. Президент также подчеркнул необходимость активизации работы над инициативами, направленными на поддержку молодёжи, как залога успешного будущего России.

Александра Мышляева
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