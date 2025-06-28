Путин поздравил с Днём молодёжи находящихся на СВО бойцов

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём молодёжи бойцов, выполняющих свой долг в зоне СВО. Российский лидер назвал их героями и уже состоявшимися ветеранами, которые сами становятся наставниками для подрастающего поколения.

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Не раз говорил: считаю чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться», — сказал российский лидер.