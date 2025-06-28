Путин призвал активно заниматься молодёжью ради будущего России

Россия будет уделять максимальное внимание работе с молодёжью, от которой напрямую зависит будущее страны, её успехи и свершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодёжные центры в российских регионах.

«Именно вам, молодым людям, предстоит продолжать дело своих родителей, своих предков в самом прямом широком смысле этого слова — писать, созидать историю нашей Родины и ее будущих успехов и свершений», — обратился президент.

Путин также отметил, что при активном участии молодёжи страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперёд.