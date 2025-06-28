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Регион
28 июня, 12:22

Путин призвал активно заниматься молодёжью ради будущего России

Путин: РФ будет активно уделять внимание молодёжи, за ней будущее страны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет уделять максимальное внимание работе с молодёжью, от которой напрямую зависит будущее страны, её успехи и свершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодёжные центры в российских регионах.

«Именно вам, молодым людям, предстоит продолжать дело своих родителей, своих предков в самом прямом широком смысле этого слова — писать, созидать историю нашей Родины и ее будущих успехов и свершений», — обратился президент.

Путин также отметил, что при активном участии молодёжи страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперёд.

Путин поздравил россиян с Днём молодёжи
Путин поздравил россиян с Днём молодёжи

Ранее молодых россиян поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил твёрдую веру в то, что нынешняя молодёжь обладает потенциалом для великих свершений, которые принесут славу стране благодаря их талантам и упорству. Мэр столицы пожелал молодым людям бодрости духа, процветания и попутного ветра во всех их начинаниях.

Александра Мышляева
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