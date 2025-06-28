Путин заявил, что все бойцы СВО — «наши парни»

В процессе церемонии герой спецоперации Сергей Михайленко их творческого посёлка «Счастливцево» (арт-кластер «Таврида») в Геническе спел для главы РФ песню собственного сочинения. Ветеран отметил, что посвятил произведение «своим парням» — боевым товарищам.

«Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они — наши парни, и мои, и ваши», — сказал Путин, после того как послушал выступление.