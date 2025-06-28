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28 июня, 13:02

Путин вспомнил, как был участником студотряда и получил квалификацию плотника

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в юности был рядовым бойцом студенческого отряда, именно тогда он получил квалификацию плотника четвёртого разряда, занимаясь ремонтом домов и прокладкой электролиний в Тайге. Об этом политик рассказал на встрече с участниками молодёжных трудовых отрядов Архангельской области.

«Я, как бывший рядовой боец студенческого отряда, очень рад тому, что движение живёт, развивается и расширяет свою деятельность за счёт важнейших направлений, которые сегодня для нашей страны являются наиболее важными и актуальными. И всяческих успехов вам, ребята, желаю. Очень хорошо, что у вас появился свой центр», — поделился глава государства.

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Также Путин отметил, что студотряды должны зарабатывать больше. Так, командир студотряда из Архангельской области получает 60-70 тысяч рублей в месяц. Главе государства эта сумма показалась невысокой. По его словам, в советские годы участники студотрядов хорошо зарабатывали.

Татьяна Миссуми
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