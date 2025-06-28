Путин вспомнил, как был участником студотряда и получил квалификацию плотника

Президент РФ Владимир Путин в юности был рядовым бойцом студенческого отряда, именно тогда он получил квалификацию плотника четвёртого разряда, занимаясь ремонтом домов и прокладкой электролиний в Тайге. Об этом политик рассказал на встрече с участниками молодёжных трудовых отрядов Архангельской области.

«Я, как бывший рядовой боец студенческого отряда, очень рад тому, что движение живёт, развивается и расширяет свою деятельность за счёт важнейших направлений, которые сегодня для нашей страны являются наиболее важными и актуальными. И всяческих успехов вам, ребята, желаю. Очень хорошо, что у вас появился свой центр», — поделился глава государства.