Путин посетил экспозицию участников конкурса «Знай наших» в рамках форума АСИ
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В рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин начал свою программу с посещения экспозиции участников конкурса «Знай наших» — платформы для демонстрации перспективных российских брендов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин посетил выставку. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В этом году на конкурс поступило более 14 тысяч заявок, охватывающих пять ключевых категорий: продукты питания, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и информационные технологии. Помимо основных направлений, организаторы выделили несколько специальных номинаций, отражающих актуальные тренды рынка.
Главная задача конкурса — поддержать отечественные компании, которые демонстрируют значительный рост, пользуются доверием покупателей и обладают высоким уровнем локализации производства. Эти предприятия не только укрепляют экономику, но и формируют образ современной России на мировом рынке.
Посещение выставки позволило президенту лично ознакомиться с инновационными разработками и успешными проектами, представляющими разные отрасли. Такое внимание со стороны руководства страны подчёркивает важность развития национального бизнеса и стимулирует дальнейший прогресс отечественных брендов.
В апреле этого года Владимир Путин проводил совещание с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Во время беседы она сообщила президенту, что Россия и Белоруссия вместе ведут проект под названием «Две страны, тысячи заводов». Он будет относиться к промышленному туризму.