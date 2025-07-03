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3 июля, 12:41

Путин посетил экспозицию участников конкурса «Знай наших» в рамках форума АСИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин начал свою программу с посещения экспозиции участников конкурса «Знай наших» — платформы для демонстрации перспективных российских брендов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин посетил выставку. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В этом году на конкурс поступило более 14 тысяч заявок, охватывающих пять ключевых категорий: продукты питания, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и информационные технологии. Помимо основных направлений, организаторы выделили несколько специальных номинаций, отражающих актуальные тренды рынка.

Главная задача конкурса — поддержать отечественные компании, которые демонстрируют значительный рост, пользуются доверием покупателей и обладают высоким уровнем локализации производства. Эти предприятия не только укрепляют экономику, но и формируют образ современной России на мировом рынке.

Посещение выставки позволило президенту лично ознакомиться с инновационными разработками и успешными проектами, представляющими разные отрасли. Такое внимание со стороны руководства страны подчёркивает важность развития национального бизнеса и стимулирует дальнейший прогресс отечественных брендов.

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В апреле этого года Владимир Путин проводил совещание с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Во время беседы она сообщила президенту, что Россия и Белоруссия вместе ведут проект под названием «Две страны, тысячи заводов». Он будет относиться к промышленному туризму.

Владимир Озеров
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