Гендиректор АСИ доложила Путину о совместном с Белоруссией проекте

Президент России Владимир Путин провёл встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Они обсудили две новые программы АСИ и совместный с Белоруссией проект, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проводит встречу с Чупшевой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Чупшева доложила главе государства о двух новых программах Агентства. Организация планирует развивать опорные населённые пункты и оказывать медицинскую помощь бойцам спецоперации. Реализовать задуманное АСИ хочет в этом году. Глава АСИ также сообщила, что Россия и Республика Беларусь ведут совместный проект в сфере промышленного туризма «Две страны, тысячи заводов».