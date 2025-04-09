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Регион
9 апреля, 12:05

Гендиректор АСИ доложила Путину о совместном с Белоруссией проекте

Президент России Владимир Путин провёл встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Они обсудили две новые программы АСИ и совместный с Белоруссией проект, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проводит встречу с Чупшевой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Чупшева доложила главе государства о двух новых программах Агентства. Организация планирует развивать опорные населённые пункты и оказывать медицинскую помощь бойцам спецоперации. Реализовать задуманное АСИ хочет в этом году. Глава АСИ также сообщила, что Россия и Республика Беларусь ведут совместный проект в сфере промышленного туризма «Две страны, тысячи заводов».

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В январе российский президент поручил Агентству стратегических инициатив создать условия, с помощью которых российские бренды смогут заявить о себе на мировом рынке. Путин заявил, что у предпринимателей должна быть возможность создавать и развивать компании даже в труднодоступных регионах.

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Telegram / Кремль. Новости

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