Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 13:11

Путин поручил АСИ решить задачу выхода российских брендов на мировой рынок

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) создать условия, способствующие частной инициативе и выходу российских брендов на международный рынок. С соответствующей просьбой он выступил во время открытия заседания наблюдательного совета АСИ.

Глава государства подчеркнул, что необходимо разработать такие механизмы поддержки, которые позволят в России создавать и развивать тысячи новых компаний, включая те, что расположены в удалённых и труднодоступных регионах, чтобы российские бренды могли уверенно конкурировать на зарубежных рынках.

Песков: В экономике России есть проблемы, но ситуация стабильная
Песков: В экономике России есть проблемы, но ситуация стабильная

Ранее Путин оценил 2024 год как достаточно успешный для российской экономики. По его словам, ключевые макроиндикаторы находятся в положительной зоне только благодаря просчитанным и ответственным действиям России.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • аси
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar