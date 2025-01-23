Путин поручил АСИ решить задачу выхода российских брендов на мировой рынок

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) создать условия, способствующие частной инициативе и выходу российских брендов на международный рынок. С соответствующей просьбой он выступил во время открытия заседания наблюдательного совета АСИ.

Глава государства подчеркнул, что необходимо разработать такие механизмы поддержки, которые позволят в России создавать и развивать тысячи новых компаний, включая те, что расположены в удалённых и труднодоступных регионах, чтобы российские бренды могли уверенно конкурировать на зарубежных рынках.