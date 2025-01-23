Песков: В экономике России есть проблемы, но ситуация стабильная

В России есть некоторые проблемы в экономике и они имеют место быть в каждом государстве. При этом ситуация в стране достаточно стабильная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оценивается ситуация (в экономике РФ, — Прим. Life.ru) как стабильная, запас прочности имеется. Проблемы тоже имеются, но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира», — сказал представитель Кремля.

При этом Россия продолжает удовлетворять все военные и социальные потребности общества. Это как раз позволяет сделать запас прочности нашей экономики. Кроме этого, запасы «с учётом инфляции производят необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров», объяснил Песков.