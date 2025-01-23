Песков: В экономике России есть проблемы, но ситуация стабильная
В России есть некоторые проблемы в экономике и они имеют место быть в каждом государстве. При этом ситуация в стране достаточно стабильная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оценивается ситуация (в экономике РФ, — Прим. Life.ru) как стабильная, запас прочности имеется. Проблемы тоже имеются, но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира», — сказал представитель Кремля.
При этом Россия продолжает удовлетворять все военные и социальные потребности общества. Это как раз позволяет сделать запас прочности нашей экономики. Кроме этого, запасы «с учётом инфляции производят необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров», объяснил Песков.
Ранее Life.ru рассказал, что 2024 год оценили как достаточно успешный для российской экономики. Об этом на совещании по экономическим вопросам сказал президент Владимир Путин. Он также заявил, что ключевые макроиндикаторы находятся в положительной зоне только благодаря просчитанным и ответственным действиям России.
Life.ru