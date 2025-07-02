Компанию Google признали виновной в сборе данных пользователей Android без согласия

Суд в Калифорнии обязал Google выплатить 314 миллионов долларов компенсации за несанкционированный сбор мобильных данных пользователей Android. Присяжные в Сан-Хосе признали, что компания получала и использовала информацию без ведома владельцев устройств. Об этом пишет Bloomberg.

Иск был подан в 2019 году жителями штата, которые утверждали, что подразделение холдинга Alphabet Inc. настроило телефоны так, что они отправляли данные на серверы Google даже при отсутствии подключения к Wi-Fi. Пользователи при этом теряли оплаченный трафик.

По версии истцов, полученные сведения использовались для продвижения рекламных продуктов и улучшения картографических сервисов. Это дело — одно из нескольких недавних судебных разбирательств, связанных с нарушением конфиденциальности со стороны Google.

В компании заявили, что не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию. Представитель Google Хосе Кастаньеда отметил, что такой обмен данными необходим для стабильной работы устройств и снижает нагрузку на сеть. По его словам, объём передаваемых данных меньше, чем при загрузке одной фотографии. Представитель подчеркнул, что пользователи соглашаются на передачу информации, принимая условия использования.

«Мы невероятно благодарны присяжным за вердикт, который убедительно подтверждает обоснованность этого дела и отражает серьёзность нарушений со стороны Google», — сказал адвокат Марк Валленштейн.