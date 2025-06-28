Долг Google перед Россией вырос до 27,2 млрд рублей

Долг компании Google LLC перед Россией вырос до 27,2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ), с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В феврале текущего года задолженность американской IT-компании превышала 21,5 миллиарда рублей. С конца февраля российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств в отношении Google LLC. На данный момент совокупный долг компании по всем действующим исполнительным производствам достиг 27,2 миллиарда рублей.