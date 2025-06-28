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28 июня, 11:01

Долг Google перед Россией вырос до 27,2 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antwon McMullen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antwon McMullen

Долг компании Google LLC перед Россией вырос до 27,2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ), с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В феврале текущего года задолженность американской IT-компании превышала 21,5 миллиарда рублей. С конца февраля российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств в отношении Google LLC. На данный момент совокупный долг компании по всем действующим исполнительным производствам достиг 27,2 миллиарда рублей.

Долг «дочки» Google в России вырос до 20-значного числа
Долг «дочки» Google в России вырос до 20-значного числа

Ранее первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил о технологической деградации YouTube в России. По его словам, возвращение платформе прежней релевантности требует от Google выполнения трёх условий: уплаты накопившихся штрафов, официального возобновления работы в РФ и кардинального обновления инфраструктуры доставки контента (CDN).

Александра Мышляева
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