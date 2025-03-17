Сумма долга дочерней компании Google перед телеканалами РФ из-за блокировки их YouTube-каналов выросла до 20-значного числа. Сейчас она составляет 91,5 квинтиллиона рублей, сообщил в беседе с РИА «Новости» конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

Всего телеканалы предъявили к корпорации Google 18 исков из-за бана YouTube-каналов, сумма которых на данный момент составляет 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей. Таляровский указал, что долг «дочки» Google, в отличие от обязательств материнской компании, был утверждён на момент признания её банкротом. Судебная неустойка (астрент) за отказ выполнить предписание о разблокировании аккаунтов растёт в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.