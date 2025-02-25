Apple обяжут выплатить россиянам десятки миллионов рублей

Американская компания Apple будет обязана выплатить примерно 40 миллионов рублей долга, если решит вернуться на российский рынок. Эта сумма соответствует стоимости некачественной продукции, проданной за последние три года на территории нашей страны, сообщает Mash.

ООО «Эппл Рус», официальное представительство Apple в России, столкнулось с множеством судебных исков от недовольных владельцев MacBook, iPhone и других устройств. По данным телеграм-канала, одним из судебных решений стало требование выплатить компенсацию жительнице Курска Юлии К., которая приобрела MacBook за 375 тысяч рублей, но он не заряжался. Отказ Apple в гарантийном ремонте был объяснен санкциями, что побудило россиянку обратиться в суд, где она выиграла дело и получила 630 тысяч рублей.

На данный момент ООО «Эппл Рус» формально продолжает существовать в РФ, однако не выполняет свои гарантийные обязательства в полном объёме. Это привело к значительному долгу перед потребителями, который компании придётся погасить при возобновлении своей деятельности. Также существует вероятность, что Apple попытается избежать ответственности, создав новую юридическую структуру, что может привести к новым судебным разбирательствам о признании этой компании правопреемником долгов «Эппл Рус».